GRAFİKLİ - Dünyada 152 milyon çocuk okul yerine işe gidiyor

Çocuk işçi sayısı her geçen yıl azalsa da 2012-2016 dönemindeki düşüşün önceki dönemlere göre daha az olması dikkati çekiyor.

ILO'nun 2017 yılı raporuna göre, 5-17 yaş aralığında 152 milyon çocuk işçi bulunuyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çocuk işçiliğini, "Çocukların çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesi" olarak tanımlıyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Kasım 2017 raporuna göre, en az gelişmiş ülkelerde neredeyse her 4 çocuktan biri sağlık ve gelişimlerini kötü etkileyen işlere gitmek durumunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM), çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ilan ettiği 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde mevcut çocuk işçi sayısı ve çalışma koşulları endişe veriyor.

TUĞÇENUR YILMAZ - Dünyada 152 milyon çocuk, okula gitmek yerine çalışmak zorunda kalıyor. Bu çocuklardan 73 milyonu fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalışıyor.

152 milyon çocuğun 73 milyonu tehlike arz eden işler yapıyor.

Dünyadaki her 10 çocuktan biri işçiyken, bunların 64 milyonu kız, 88 milyonu erkeklerden oluşuyor.

Çocuk işçilerin yüzde 70,9'u tarım, yüzde 17,2'si hizmet sektöründe çalışırken, yüzde 11,9'u da sanayi sektöründe çalışıyor.

- Çocuk işçiler en fazla Afrika'da

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre en fazla çocuk işçi Afrika'da bulunuyor.

Çocuk işçilerin 72,1 milyonunu barındıran Afrika'da 31,5 milyon çocuk tehlikeli işlerde çalışıyor.

Dünyadaki çocuk işçiliği trendinde azalma görülen 2012-2016 döneminde, Afrika'daki çocuk işçi sayısındaki yükseliş endişeleri artırıyor.

- En az çocuk işçi Arap ülkelerinde

Afrika'dan sonra en fazla çocuk işçinin bulunduğu bölge olan Asya Pasifik'te 62 milyon çocuk işçi bulunuyor. Bu da Afrika ile Asya ve Pasifik bölgesinin birlikte, dünyadaki her 10 çocuk işçiden 9'una ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor.

Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 11 milyon çocuk işçi bulunurken Avrupa ve Orta Asya'da ise 6 milyon çocuk çalışma hayatında yer alıyor.