GRAFİKLİ - Dünyada zorla yerinden edilenler 68,5 milyonu buldu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) "2017 Küresel Eğilimler" raporunda, geçen yıl savaş, şiddet ve zulüm nedeniyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısının 68,5 milyon gibi çok yüksek bir rakama çıktığı belirtildi. BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan rapor, dünyadaki sığınmacı krizlerinin ezici çoğunlukla gelişmekte olan ülkeleri etkilediğini ve zengin ülkelerin sığınmacıları kabul etme oranının dramatik şekilde azaldığını ortaya koydu. Gelişmiş ülkelerde artan milliyetçilik ve tecritçilik akımları, BM'nin yeniden yerleştirme programında yüzde 56 düşüşe yol açtı. BM, geçen yıl sadece yaklaşık 100 bin sığınmacının başka ülkelere yerleşmesini sağlayabildi. Rapora göre, 2017'de savaş, şiddet ve zulüm yüzünden zorla yerinden edilen kişilerin sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 3 milyon artarak 68,5 milyona çıktı. Bu sayının 25,4 milyonunu mülteciler, 43,1 milyonunu ise ülke içinden yerinden edilmiş kişiler oluşturdu. Toplam rakamın 16,2 milyonu ilk defa yerinden edilen kişiler. Buna göre geçen yıl günde ortalama 44 bin 400 kişi, her iki saniyede ise bir kişi evlerinden koparıldı.

Böylelikle üst üste 5 yıl olmak üzere dünyada yerinden edilenlerin sayısında önceki yılların rakamları aşıldı. Bu artışta, Myanmar'dan Bangladeş'e kaçan 700 binden fazla Arakanlı Müslüman önemli rol oynadı. Güney Sudan'daki iç savaştan kaçarak komşu ülkelere sığınan yüz binlerce kişi artışın diğer bir nedeni oldu. - Başı yine Suriye çekti Suriye’de 2011'den bu yana süren iç savaş, dünyada en fazla insanın mülteci konumuna getiren savaş olmaya devam ediyor. Savaş yüzünden 6,3 milyon kişi diğer ülkelere sığınmaya çalıştı. Suriyelilerin ardından Afganistan, en fazla sığınmacı veren ülkeler sıralamasında 2,6 milyonla ikinci sırada yer aldı. Bunu 2,4 milyon kişiyle Güney Sudan, 1,2 milyonla Arakanlı sığınmacılar, 987 binle Somalililer takip etti. - Türkiye mültecilere en çok kucak açan ülke Rapora göre dünyada en çok sığınmacı kabul eden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye, BM'ye göre çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 3,5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye'den sonra en çok sığınmacı ağırlayan ülke, çoğunluğu Afganistan'dan gelen 1,4 milyon sığınmacıyı alan Pakistan.