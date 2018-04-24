HABER

GRAFİKLİ - Esed rejimi-DEAŞ çatışmasının bedelini Filistinli mülteciler ödüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejimi, başkent Şam’ın güneyindeki Yermük Kampı'nın DEAŞ işgalindeki kısmına yoğun saldırılar düzenliyor - Yermük'te yaşayan çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile saldırılardan etkileniyor - Son 5 günde 20 Filistinli mülteci hayatını kaybetti - Rejim, bombardımanı sürdürürken DEAŞ'lı teröristlerin Humus'taki çöl alanına çıkabilmesi için tahliye koridoru oluşturdu

İSTANBUL/ Suriye’deki Beşşar Esed rejimi güçleri, başkent Şam’ın güneyinde Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı bölgesinin terör örgütü DEAŞ kontrolünde olan kısmına yoğun saldırılar düzenliyor.

Rejim güçleri, Doğu Guta'yı ele geçirmelerinin ardından, geçen perşembe Şam'ın güneyinde, neredeyse tamamı terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Yermük'e yoğun saldırılar başlattı. Rejimin, daha önce DEAŞ ile kuşatma altındaki bölgeyi boşaltması için yaptığı müzakerelerden sonuç çıkmamıştı.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Esed rejimi, 5 gün içinde bölgeye 300’den fazla hava saldırısı düzenledi.

Kaynaklar, sivillerin tahliyesine izin vermeyen Esed rejimi ve İran destekli grupların DEAŞ mensubu teröristlerin Şam'ın güneydoğusundaki Süveyda ili üzerinden Humus’taki çöl alanlarına geçebilmesi için koridor oluşturduğunu belirtti.

Filistin için Eylem Grubu’nun verilerine göre, operasyonun başından bu yana 336 varil bombası ve bin 150 füze atılan Yermük’te, en az 20 Filistinli mülteci hayatını kaybetti.

- Yermük Kampı'nda yüz binden fazla sivil kuşatma altında

Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim.

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, doğusu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.

ÖSO kontrolündeki küçük alanda ise yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında.

Muhaliflerin kontrol ettiği bölgede AA muhabirlerine bilgi veren 65 yaşındaki Gazzeli Um Fida isimli kadın, "Evlerimizi terk etmemizi istiyorlar. Gitmek istemiyoruz. Çocuklarımızı burada yetiştirdik, Filistin'e dönebilsinler diye. Her şeye, açlığa, susuzluğa, elektriksizliğe alıştık. Eskiden burada 750 bin kişi yaşardı. 2010'a kadar bölgemiz, ticaretiyle, üretimiyle Şam'la yarışır durumdaydı." ifadelerini kullandı.

Yermük Kampı’nın yüzde 95’ini işgal eden DEAŞ, kampın çevresindeki Hacer El Esved semtinin tamamını, Tadamun Mahallesi'nin büyük bölümü ile Kadem, As Sari ve Müezziniye mahallerini kontrol ediyor.

Elini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttıElini sıkmadı! Paylaşımı herkesi şaşırttı
HDP muhalefetin ittifakına mı katılıyor?HDP muhalefetin ittifakına mı katılıyor?
İstanbul'da kimyasal alarmı!İstanbul'da kimyasal alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistinli Mülteciler Suriye Şam Yermuk

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Son dakika! Akşener ve Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması!

Son dakika! Akşener ve Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması!

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.