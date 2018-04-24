GRAFİKLİ - Esed rejimi-DEAŞ çatışmasının bedelini Filistinli mülteciler ödüyor

Filistin için Eylem Grubu’nun verilerine göre, operasyonun başından bu yana 336 varil bombası ve bin 150 füze atılan Yermük’te, en az 20 Filistinli mülteci hayatını kaybetti.

Kaynaklar, sivillerin tahliyesine izin vermeyen Esed rejimi ve İran destekli grupların DEAŞ mensubu teröristlerin Şam'ın güneydoğusundaki Süveyda ili üzerinden Humus’taki çöl alanlarına geçebilmesi için koridor oluşturduğunu belirtti.

Rejim güçleri, Doğu Guta'yı ele geçirmelerinin ardından, geçen perşembe Şam'ın güneyinde, neredeyse tamamı terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Yermük'e yoğun saldırılar başlattı. Rejimin, daha önce DEAŞ ile kuşatma altındaki bölgeyi boşaltması için yaptığı müzakerelerden sonuç çıkmamıştı.

- Yermük Kampı'nda yüz binden fazla sivil kuşatma altında

Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim.

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, doğusu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.

ÖSO kontrolündeki küçük alanda ise yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında.

Muhaliflerin kontrol ettiği bölgede AA muhabirlerine bilgi veren 65 yaşındaki Gazzeli Um Fida isimli kadın, "Evlerimizi terk etmemizi istiyorlar. Gitmek istemiyoruz. Çocuklarımızı burada yetiştirdik, Filistin'e dönebilsinler diye. Her şeye, açlığa, susuzluğa, elektriksizliğe alıştık. Eskiden burada 750 bin kişi yaşardı. 2010'a kadar bölgemiz, ticaretiyle, üretimiyle Şam'la yarışır durumdaydı." ifadelerini kullandı.

Yermük Kampı’nın yüzde 95’ini işgal eden DEAŞ, kampın çevresindeki Hacer El Esved semtinin tamamını, Tadamun Mahallesi'nin büyük bölümü ile Kadem, As Sari ve Müezziniye mahallerini kontrol ediyor.