GRAFİKLİ - Esed rejimi Suriye'de eğitimi de vurdu

ADHAM KAKO/LEVENT TOK- Suriye'de Beşşar Esed rejimi Rusya'nın hava desteğiyle ülkenin farklı bölgelerinde binden fazla okulu bombalayarak eğitimi sekteye uğrattı. Suriye'de 7. yılını geride bırakan iç savaşta, Esed rejimi ve destekçileri, muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında sağlık merkezi, okul ve camilerle altyapıyı hedef alıyor. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) AA için Suriye'deki okullara ilişkin hazırladığı özel raporda, Mart 2011- Ağustos 2018 tarihlerinde, büyük bir kısmı rejim ve destekçilerinin saldırılarında olmak üzere bin 356 okulun en az 4 bin 360 kez bombalandığı ortaya kondu. Raporda, rejim güçleri, Rusya, DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ, rejim karşıtı silahlı gruplar, askeri muhalifler ve kimliği belirsiz taraflarca düzenlenen saldırılarda hedef alınan okulların yarısından fazlasının kullanılmaz hale geldiği aktarıldı. Rusya'nın Suriye'ye Eylül 2015'deki askeri müdahalesinin ardından saldırıların arttığı işaret edilirken, bu sürede rejim güçlerinin 996, Rusya'nın 169 okulu bombaladığı belirtildi.

Rejim-Rusya ittifakı ise hedef alınan okulların yaklaşık yüzde 86'sına saldırdı. YPG/PKK da 3 okulu bombalarken, terör örgütü DEAŞ ise 23 okula saldırıda bulundu. 2014'te kurulan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bombardımanlarından 87 okul etkilenirken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam da 36 okula zarar verdi. 42 okul da kimliği belirsiz taraflarca bombalandı. - En çok İdlib'deki okullar zarar gördü Okullara yapılan saldırılar yüzünden çok sayıda ailenin çocuklarını okullara göndermezken, çocukların ailelerine destek olmak için erken yaşta çalışmak zorunda kaldığı ortaya kondu. Aynı zaman zarfında askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib'de 361 okul saldırılar sonucu kullanılmaz hale gelirken, Halep'te 260, başkent Şam ve kırsalında 198, Humus'ta 118, Rakka'da 76, Dera'da 103, Hama'da 122, Deyrizor'da 106, Haseke'de 8, Lazkiye'de ise 4 okulun hedef alındığı bildirildi. Söz konusu sürede okulları hedef alan saldırılarda 171'i çocuk 528 sivil can verdi.