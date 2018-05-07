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GRAFİKLİ - Esed rejimi, Yermük Kampı'nı ele geçirmek için ilerliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejimi, Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı'nın güneyinde 6 kilometrekarelik alanda ilerledi - Rejim güçleri ve terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor - DEAŞ bölgesinde yaşayan siviller yoğun saldırılardan etkileniyor ve rejim çıkışlarına izin vermiyor

YERMÜK/ANKARA (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nın terör örgütü DEAŞ kontrolündeki kısmında 6 kilometrekarelik alanı ele geçirdi.

Rejim güçleri, Şam'ın doğusundaki Doğu Guta'yı ele geçirdikten sonra yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı'na 19 Nisan'da başlattığı operasyonu sürdürüyor.

DEAŞ ile yaşanan çatışmalar neticesinde ağır kayıplar veren rejim, kampın güneyinde ilerledi.

Operasyondan önce kamp bölgesinde 8 kilometrekareyi kontrol eden DEAŞ'ın işgal alanı halihazırda 2 kilometrekareye düşmüş durumda.

Söz konusu alanda DEAŞ işgali ve rejim ablukası altında yaşayan siviller, yoğun çatışmalardan etkileniyor. Rejim, sivillerin bölgeden çıkmasına izin vermiyor. Daha önceki saldırılarda onlarca Filistinli mülteci hayatını kaybetmişti.

Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim.

Rejimin ilerlemesinden önce bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeydi.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam halen kontrol ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde rejimin ilerlemesinden önce çoğu Filistinli, 2 bin 500 aile yaşıyordu.

Rejim, 29 Nisan'da Rusya aracılığıyla ÖSO ve Heyet Tahrir Şam ile tahliye anlaşmasına vardı. ÖSO bölgesinden tahliyelerin sonuna yaklaşılırken, Heyet Tahrir Şam bölgesinden tahliyeler henüz başlamadı.

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