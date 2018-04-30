GRAFİKLİ - Esed ve İran Astana'ya rağmen kuzey Humus'u almayı hedefliyor

HUMUS/ANKARA (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi İran, Humus ilinin kuşatmada tuttuğu kuzey kısmına yoğun saldırılar düzenliyor. Gerginliği azaltma bölgelerinden kuzey Humus'un Hola ilçesinin enkaza döndüğü görüldü.

Esed rejimi ve destekçileri, başkent Şam'da Doğu Guta'nın kontrolünü sağladıktan sonra ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu alanlara yönelmişti.

Rejim güçleri, Humus'un kuzey kırsalına 14 Nisan'da operasyon başlatmış, 3 gün içinde 6 noktayı ele geçirmişti ancak daha sonra muhalifler bu bölgeleri geri almıştı.

Rusya'nın ara buluculuğunda gerçekleşen müzakereler sonucu bölgede 22 Nisan'a kadar ateşkes ilan edilmiş, ateşkes daha sonra askıya alınmıştı.

Dün sabah rejim hava ve karadan, İran güçleri de karadan yeniden saldırı başlattı. 70'ten fazla hava saldırısında en az 5 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Halihazırda saldırılar sürüyor. Bölgedeki AA muhabirleri, Rastan ilçesindeki hastanenin vurulduğunu bildirdi.

Humus'un kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alan 5 yıldır abluka altında tutuluyor. Bölgede 200-250 bin kişi yaşıyor.

Bölge, Türkiye, Rusya ve İran tarafından Mayıs 2017'de Astana anlaşmaları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Rusya, Humus'un kuzeyini kapsayan gerginliği azaltma bölgesinde 4 Ekim 2017'de rejim ve muhalifler arasında ateşkese varıldığını duyurmuştu.

