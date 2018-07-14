GRAFİKLİ - FETÖ 15 bine yakın uluslararası resmi temasta anlatıldı

15 Temmuz 2016 gecesi, darbe girişimine karşı dış teşkilata, silahlı kuvvetler içinde yuvalanmış münferit bir grubun kalkışmaya yeltendiği, bunların en kısa zamanda alt edilecekleri bildirilerek, Dışişleri Bakanlığından gelmeyen hiçbir beyan, bildiri veya bilginin dikkate alınmaması talimatı verildi. 16 Temmuz sabaha karşı, darbecilerin amaçlarına ulaşamadığının kaydedildiği bir açıklama metni, farklı dillerde tercümeleri ile dış temsilciliklere gönderildi.

Yurt dışı temsilcilikler, örgüte karşı yürütülen mücadele kapsamında 400'den fazlası cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde olmak üzere 15 bine yakın resmi temas gerçekleştirdi.

Ayrıca halkın, hükümetin, siyasi partilerin ve medyanın tarihi bir demokrasi ve vatanseverlik dersi vererek, FETÖ terör örgütünün düzenlediği anlaşılan hain kalkışmayı nasıl bastırdığı tüm dış temsilciliklere kapsamlı bir not halinde iletilerek, bu bilgiler uluslararası kamuoyuna en geniş biçimde aktarıldı.

Bakanlık, darbe girişiminin önlenmesinin ardından FETÖ ile mücadele kapsamında üstlenmiş olduğu "uluslararası kamuoyunda farkındalık yaratma, haritalandırma ve FETÖ'nün yurt dışındaki hareket alanının kısıtlanması" misyonlarına hız verdi.

- Uluslararası kamuoyunda farkındalık sağlandı

Uluslararası kamuoyunu FETÖ tehdidine dair farkındalık ve örgütün küresel ağlarının da bulundukları ülkeler için güvenlik tehdidi oluşturduğu konularında bilinçlendirmek için yoğun çaba sarf edildi. Girişimin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen FETÖ, bu süreçte gerçekleştirilen her temasta ve her düzeyde en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

\

- Haritalandırma çalışmaları tamam

Bakanlık tarafından girişimin yaşanmasının ardından yurt dışındaki tüm temsilciliklerine FETÖ konusunda yaptığı çalışmaları haftalık olarak bildirmesi talimatı verildi. Bu çerçevede, temsilcilikler, basınla ve sivil toplum örgütleriyle temasların tüm dökümünü haftalık olarak bakanlıkla paylaşıyor.