GRAFİKLİ - FETÖ ABD'de kilise desteğiyle “imam” yetiştiriyor

NEW YORK (AA) - ERTUĞRUL CİNGİL/İSLAM DOĞRU - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kurduğu Respect (Saygı) Enstitüsü, ABD’nin en köklü kilise fakültelerinden Moravian Theological Seminary (Teoloji Okulu) ile yakın iş birliği içinde “imam” yetiştiriyor.

Başkanlığını firari FETÖ mensuplarından Süleyman Eriş’in yürüttüğü Respect Enstitüsü, internet sitesinde amacını ABD'deki sosyal hayatın değişkenlik ve zorluklarına cevap vermek üzere akademik çalışmalar yapmak olarak açıklıyor. İnternet sitesinde enstitünün çalışma alanlarından birinin de “chaplain” (din görevlisi) yetiştirmek olduğu belirtiliyor.

- Yıllık geliri 45 ila 70 bin dolar olan imamlar yetiştiriyorlar

Hristiyan teolojisinden gelen bir kavram olan "chaplain", “papaz-vaiz” anlamına geliyor. Bu kavram, ABD'de cezaevi, hastane, üniversite, ordu ve polis teşkilatı gibi kurumlarda hizmet veren farklı dinlere mensup görevliler için kullanılıyor.

"Muslim chaplain (Müslüman din adamı) kavramı ise ilk kez 1960'lı yıllarda Amerika'nın en önemli Müslüman liderlerinden Malcom X’in sivil haklar mücadelesi sırasında literatüre girdi.