GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

Bu kapsamda, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanığın yargılanmasına 1 Ağustos'ta devam edilecek.

Aynı gün, Ankara'da, FETÖ'nün "ışık evleri" yapılanmasına yönelik 50 sanığın yargılandığı dava ile örgütün adliye ve cezaevi yapılanmasına yönelik 35 sanığın yargılandığı dava, İstanbul'da da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 117 sanığın yargılandığı dava, darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin 126 sanığın yargılandığı dava ve Atatürk Havalimanının işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava görülecek.

Ağustos ayı içinde, Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 171 kişinin yargılandığı dava, darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkoyulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı dava, Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava ve FETÖ üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in de bulunduğu 91 kişinin yargılandığı dava Ankara, Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı dava İstanbul'daki mahkemelerde görülmeye devam edecek.