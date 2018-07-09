SEFA ŞAHİN - "İsyan Ahlakı" eseriyle "Hareket" felsefesini Anadolu'yla buluşturan Cumhuriyet dönemi düşünürü, fikir ve ahlak adamı felsefeci Nurettin Topçu'nun vefatının üzerinden 43 yıl geçti.

Filozof Maurice Blondel'in kurucusu olduğu "Hareket" felsefesini Türk milletine tanıtan Topçu, ahlaki bir varlık olma vasfını yitirmeyle yüz yüze kalan insana, isyanın da bir ahlakı olduğunu anlattı.

Topçu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı sırasında güçlenen Ümmetçilik, Osmanlıcılık ve Turancılık gibi akımlara tepki olarak gelişen, Anadolu coğrafyasında yaşayan herkesi merkeze koyan "Anadoluculuk" düşünce hareketini savundu.

Anadolu irfanının kıymetini ve düzen kurucu ahlakını kuşanmayı telkin eden Topçu, kadim İslam ve Türk tarihini, tasavvufu ve modern dönemdeki sosyolojik gerçekliği eserlerinde tahlil etti.

Baba tarafından Erzurumlu Topçuzadeler mensubu olarak 1909'da İstanbul'da doğan Nurettin Topçu, İstanbul Lisesini bitirdi. 1928'de Fransa'ya giden Topçu, Strasbourg'da felsefe, ahlak, psikoloji, sanat felsefesi, tarih, mantık, sosyoloji ve arkeoloji dersleri aldı.