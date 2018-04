GRAFİKLİ - Her üç yetişkinden birinde yüksek tansiyon var

GAMZE TÜRKOĞLU OĞUZ - Dünyada her 3 yetişkinden biri yüksek tansiyon ile mücadele ediyor.

Yüksek tansiyon, yılda 7 milyon can kaybına yol açan kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler rahatsızlıkların başlıca sebebi olarak gösteriliyor.

Tansiyon konusunda 2015'te 200 ülkeden edinilen veriler doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı araştırma, dünya genelinde yetişkinlerde ortalama tansiyonun erkekler için 127/78,7, kadınlar için de 122,3/76,7 olduğunu ortaya koydu.

"Lancet" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hem kadın hem erkekler için tansiyon değerleri, Orta ve Doğu Avrupa, Sahra-Altı Afrika ve Güney Asya'da yüksek, Güney Kore ve Kanada'da ise düşük seyrediyor.

Yüksek tansiyonlu yetişkin sayısının, 1975'te 594 milyon iken 2015'te 1,13 milyara çıktığı ve her 3 yetişkinden birinin yüksek tansiyonla mücadele ettiği belirtiliyor. Bu rakam, yerkürede her 4 erkekten birinin (yüzde 24,1) ve her 5 kadından birinin (yüzde 20,1) tansiyonunun 140/90 veya daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Uzmanların nüfusun yaşlanmasının doğrudan etkisi olarak değerlendirdiği bu artış, en fazla düşük ve orta gelirli ülkelerde gözleniyor.