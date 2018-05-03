GRAFİKLİ - İngiltere'de hükümet istifalar ve Brexit nedeniyle köşeye sıkıştı

Buna karşın İngiltere’nin ikinci kadın başbakanı, göreve gelmesinin üzerinde 2 yıl bile geçmeden yıprandı.

May, siyasi gözlemciler ve basın tarafından İngiltere’nin 40 yıllık AB üyeliğini bitirecek Brexit müzakerelerini yürüten "ehil el" olarak selamlandı.

Altı yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak verdiği ketum ve sert imaj, May’in ülkede "Demir Leydi" olarak bilinen ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher’a benzetilmesine yol açtı.

Patel’i, May’in diğer güçlü destekçisi Başbakan Yardımcısı Damian Green izledi. Green, parlamentodaki bilgisayarında bir polis soruşturması sırasında bulunan pornografik içerik nedeniyle patlak veren skandal üzerine aralık ayında istifasını verdi.

May'i kamuoyu önünde güçlü şekilde koruyan Savunma Bakanı Micheal Fallon, bir kadın gazeteciye cinsel taciz bulunduğu iddiaları üzerine kasım ayında istifa etti.

Yerine geçecek kimse bulunamadığı için May'in makamını koruduğu algısı kamuoyunda yaygınlaşırken İngiltere Başbakanı, hükümet içinde kendisine destek veren isimleri de peş peşe patlak veren skandallar sonucu kaybetti.

Kuzey İrlanda’nın aşırı sağcı Demokratik birlik Partisinin (DUP) 10 milletvekilinin desteğiyle ancak bir azınlık hükümeti kurabilen May, 2017 boyunca ülkede yaşanan 5 terör saldırısıyla da “güçlü lider” imajından elinde kalanı hızla kaybetti.

Lordlar Kamarası, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından birlik mevzuatını otomatik olarak ülkenin iç hukuku haline getirecek Brexit Yasa Tasarısı'nda Gümrük Birliği üyeliği ve AB ile varılacak anlaşmanın parlamento onayına tabi hale getirilmesi konularında değişilik tekliflerini kabul etti.

Parlamentodaki bir komisyona verdiği ifadede kota uygulamasını inkar eden Rudd, yalan beyanda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine pazar günü istifasını vermek zorunda kaldı.

Hükümette yaşanan son istifa İçişleri Bakanı Amber Rudd’dan geldi. Adı May sonrasında Muhafazakar Partinin lider adayları arasında geçen Rudd, göçmenlerin sınır dışı edilmesi için kota uygulaması getirdiği iddialarıyla muhalefet tarafından köşeye sıkıştırıldı.

May’in ocak ayında kabinede gittiği görev değişiklikleri sırasında kendisine önerilen yeni bakanlığı kabul etmeyen Justin Greening de eğitim bakanlığından istifa etti.

Her iki değişiklik de May’in savunduğu “sert Brexit” politikasını engelleyecek nitelik taşıyor.

Lordlar Kamarasının değişikliklerinin ardından Brexit Yasa Tasarısı alt kanat Avam Kamarasında yeniden görüşülecek ve yeniden Lordlara sevk edilecek. Her iki kanadın da kendi tutumunda ısrar etmesi halinde, tasarı iki kanat arasında gidip gelecek. Yasa, ancak her iki kanattan da geçtikten sonra Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla yürürlüğe girebilecek.

Lordlar Kamarasının değişikliklerinin en önemli etkisi, hükümetin AB ile yürütmekte olduğu Brexit müzakerelerinde hissedilecek. Değişiklikler, İngiliz hükümetinin AB karşısında elini önemli ölçüde zayıflatmış olacak.

- Kuzey İrlanda faktörü

İngiltere ile AB arasındaki en önemli müzakere başlıklarından birini teşkil eden Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır sorunu da May’i bekleyen zorlu sınavlar arasında yer alıyor.

Bölgeye barışı getiren Belfast Anlaşması'na göre, iki İrlanda arasında fiziki sınır olmaması gerekiyor. Bununla birlikte İngiltere, AB’den ayrıldığında Kuzey İrlanda da birlikten ayrılmış olacak. Bu durumda, Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti farklı gümrük rejimlerine tabi hale gelecekler.