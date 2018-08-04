İnsan ticareti mağduru olan yabancı uyrukluların sayısı İstanbul'da 48, Ankara'da 28, Şanlıurfa'da 22 ve İzmir'de 20 olarak belirlendi. \

Bu kapsamda, 66 kişinin insan ticareti mağduru olduğu Antalya, en çok mağduriyetin görüldüğü kent olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2014'te Genel Müdürlüğün operasyonel hale gelmesi ve her yıl artan şekilde yürütülen farkındalık faaliyetleri sonucu, yıllar itibariyle tanımlanan mağdur sayısında artış oldu.

MUHAMMED BOZTEPE - İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl insan ticaretinden mağdur olan 303 yabancı uyrukludan 222'sini 25 yaşın altındaki gençler oluşturuyor.

Göç İdaresi Genel Müdür Vekili Abdullah Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan ticareti suçunu oluşturan eylemlerin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Geçen yıl 18 yaş altı 98, 18-25 yaş arası 124, 26-35 yaş grubu 61, 36 yaş üstü ise 20 yabancı, insan ticareti mağduru oldu. Geçen yıl insan ticaretinden mağdur olan 303 kişiden 222'si 25 yaşın altındaki gençlerden oluştu.

Türkiye'de insan ticareti mağdurlarının uyruklarına bakıldığında Suriyelilerin ilk sırada olduğu görüldü. 86 Suriyelinin geçen yıl insan ticareti mağduru olduğu tespiti yapıldı.

21. yüzyıla gelindiğinde insan ticareti suçunun ciddi boyutlara ulaşması ve küresel ölçekte tüm ülkeleri etkilemesi nedeniyle insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının hız kazandığını belirten Ayaz, bu kapsamda, insan ticareti özelinde hazırlanan ve içerisinde insan ticareti suçuyla mücadele ve mağdurların korunması alanında detaylı hükümler barındıran "Palermo Protokolü"nün hazırlandığını ve imzaya açıldığını ifade etti.

Türkiye'nin bu protokolü imzalayan ve iç hukukuna kazandıran ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Ayaz, protokolde insan ticaretinin tanımı yapılarak taraf devletlere ceza kanunlarında insan ticaretini suç olarak düzenlemeleri konusunda sorumluluk yüklendiğini dile getirdi.

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Ayaz, 81 ilde farkındalık çalışmalarının ve eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm çabalara karşın Türkiye insan ticareti suçunda hedef ülke konumundadır. Bunun nedeni ise ülkemizin coğrafi konumu itibarıyla savaşların yaşandığı, ekonomik geri kalmışlık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hakim olduğu bölgelere komşu olmasının yanı sıra son 10 yılda yaşanan ekonomik istikrar sonucu yabancılar tarafından tercih edilen ülkelerin başında gelmesidir. 2017 verilerine bakıldığında tanımlanan 303 mağdurun 202'sinin 25 yaş altı gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu görülmektedir.