GRAFİKLİ - Irak'ta seçimin galibi ABD ve İran karşıtı Şii lider Sadr

BAĞDAT (AA) - HAYDAR HADİ - Irak'ta ABD'ye karşı ve İran'a mesafeli olan Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu, genel seçimlerden birinci çıkarak mecliste en çok sandalyeye sahip oldu. İran destekli Fetih Koalisyonu ikinciliği, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır Koalisyonu ise üçüncülüğü elde etti.

Irak'ta en büyük Şii tabana sahip Mukteda es-Sadr'ın desteklediği, içinde komünist ve laik çevreden adayların da bulunduğu Sairun Koalisyonu, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin nihai sonucuna göre, 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili gönderdi.

İran destekli Bedir Örgütü lideri Hadi Amiri'nin başkanlık ettiği Fetih Koalisyonu 47 sandalyeyle meclisteki en büyük ikinci grup oldu.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer elde eden orduya komutanlık yapan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık çabalarının akamete uğratılmasında öncü rol oynayan Başbakan İbadi'nin kurduğu Nasır Koalisyonu ise 42 milletvekili kazanabildi. İbadi, sandalye sayısına göre meclisin üçüncü grubu oldu.