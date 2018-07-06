Haşimi Rafsancani İran Meclis Başkanı ve Ulusal Yüksek Savunma Konseyi'nde Ali Hamaney'in temsilciliğini yaptığı ve İran-Irak savaşı yıllarında 1983'te Tahran Cuma Hutbesi'nde, "Bizim gemilerimizle Hürmüz Boğazı'nı kapatmamıza gerek yok. Günde 2 kez 48 kilometre menzilli 175 milimetrelik toplarımızı boğazın ortasına atarsak kim geçebilir? Biz kalaşnikoflarımızla dahi boğazı kapatabiliriz." demişti.

İran'ın ABD ve bölgedeki Arap müttefiklerini Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit etmesi yeni değil.

Son günlerde ABD'nin İran'ın en "önemli gelir kaynağı" petrol satışını engelleyeceği açıklaması, İran'ın Hürmüz Boğazı kartını bir kez daha masaya koymasına sebep oldu.

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA MELİH AHISHALI - Nükleer programı nedeniyle ABD ve Batı'dan İran'a yönelik ne zaman yaptırım uygulanacağı gündeme gelse, Tahran yönetimi karşı hamle olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunuyor.

İran Batı'nın hamlesine karşı Hürmüz kartını masaya koymuş, Ahmedinejad'ın yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, "İran petrollerine yaptırım uygulanması durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatır, bir damla dahi petrol geçişine izin vermeyiz." şeklinde konuşmuştu.​

Aradan zaman geçmesine rağmen askerler ayni sözleri kullanıyor. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, "Hürmüz'ü kapatmanın kendileri için su içmek kadar kolay olduğunu" ifade etmekle birlikte söz konusu boğazda İran tarafından bir tatbikat başlatılmıştı. Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Eşref Nuri, tatbikatın "Hürmüz'ü kapatma tatbikatı" olduğunu bildirmişti.

Bu gelişmeler üzerine dönemin ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, 8 Ocak 2012'de düzenlediği basın toplantısında, "İran'ın Hürmüz'ü petrol geçişlerine kapatmasına göz yummayacaklarını, bu konunun ABD'nin kırmızı çizgisi olduğunu" belirtmişti.

Yine o günlerde Bahreyn'de bulunan ABD'nin 5'inci Filo yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan nakliyat ulaşımı bölge ve küresel ekonomi için hayati önemdedir. Uluslararası bir boğazda herhangi bir tarafın ulaşım özgürlüğünü engellemesine kesinlikle izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.