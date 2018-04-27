GRAFİKLİ-Kore Yarımadası'nda tarihi barışa doğru

Güney ve Kuzey Kore arasında 1950-53 yıllarındaki savaştan bu yana süregelen bölünmüşlük ve gerginlik, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldikleri tarihi zirvenin ardından yeni bir evreye giriyor.

Bugünkü zirvede iki ülke arasındaki Askeri Ateşkes Sınırı'ndan güneye geçen Kim, Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. İki ülke liderleri zirve sonrasında yaptıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Liderlerin ortak bildirisinde,"İki lider 80 milyonluk Kore halkının ve tüm dünyanın önünde Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacağını ve yeni bir barış döneminin başladığını resmen ilan eder." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore'nin son 1 yıl içinde giderek artan nükleer ve balistik füze denemlerinin yarattığı gerginliklerin ardından gelen zirve, dünya kamuoyunda Soğuk Savaş'ın başından bu yana Yarımada'da devam eden bölünmeyi sona erdirecek bir sürecin başlayacağına dair umutları arttırdı.