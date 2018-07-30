GRAFİKLİ - Liselere yerleştirmelerin ardından nakil süreci 6 Ağustos'ta başlıyor

Kayıt alanı içerisinden aynı okulun kontenjandan fazla tercih edilmesi durumunda ortaokulu ilgili kayıt alanında okuyanlar, bulunma sürelerine göre 8 dönem öncelikli olacak şekilde yerleştirildi. Bu ölçütlerin denkliği durumunda ortaöğretim kurumunu öncelikle tercih eden öğrencilere, öncelik verildi.

Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemlerinde, kayıt alanı içindeki okullara yerleştirme esas alındı. Kayıt alanı içerisinden tercih eden öğrenciler yerleştikten sonra boş kontenjan kalmışsa "komşu kayıt alanı" ve "diğer kayıt alanları" sırası kullanıldı.

Buna göre, bugün açıklanan sınav puanıyla öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi puan üstünlüğüne dayalı yapılırken eşitlik durumunda ise ortaokul başarı puanı yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi.

Eşitlik durumunda ortaokul başarı puan dilimleri yüksek öğrenciler öncelikle yerleştirildi. Eşitliğin devam etmesi halinde devamsızlık kategorileri düşük olan öğrenciler, doğum tarihi açısından yaşça küçük olanlara, öncelik tanındı. Yaşların da eşit olduğu durumda olan tüm öğrenciler, aynı özelliğe sahip üst tercihine yerleşen öğrencilerle aynı ortaöğretim kurumuna yerleştirildi.

- Yerel yerleştirme nasıl yapıldı

Yerel yerleştirmeler de sınavlı yerleştirmeler gibi yazılım aracılığıyla yapıldı ve hiçbir istisnası olmayan biçimde söz konusu yerleştirme prosedürünün dışına çıkılmadı.

Bu yerleştirme puan esaslı yapılmadığından öğrencilerin okullara dağılımı başarı yönünden farklılıklar içeren yapıda oluştu. Yani her okulda çok başarılı ve kısmen daha az başarılı öğrenciler bulunuyor. Bunun öğrencileri olumlu etkileyeceği her okulda başarı odaklı bir eğitime hizmet edeceği öngörüldü.

- Öğrencilerin ne kadarı tercih ettiği okula yerleşti

İlk yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yüzde 91'i merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara dağıtıldı.