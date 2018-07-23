CİDDE (AA) - HALİL ÇELİK- Suudi Arabistan, hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla bu yıl Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke'nin Yolu" (Tarik Mekke) girişimini gelecek yıldan itibaren periyodik olarak diğer İslam ülkeleri için de uygulamayı planlıyor.

Cidde Kral Abdulaziz Havalimanı yetkilileri, hac hazırlıklarını yerinde görmek üzere Suudi Arabistan Medya Bakanlığının davetlisi olarak bu ülkede bulunan yabancı gazetecilere söz konusu girişimin detayları hakkında bilgi verdi.

Havalimanı Operasyonlar Müdürü Hişam Saidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu yıl Malezya ve Endonezya'dan gelen hacı adayları 'Mekke'nin Yolu' adını verdiğimiz girişim sayesinde tüm pasaport işlemlerini kendi ülkelerindeki havalimanlarında tamamlayacaklar. Böylelikle Cidde ve Medine'deki havalimanlarına geldiklerinde hiçbir kontrolden geçmeden 2-3 dakika gibi çok kısa bir süre içinde sadece el bagajlarıyla otobüslere ve oradan da kutsal topraklara yönelecekler."

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