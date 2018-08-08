GRAFİKLİ - Nagazaki’ye atom bombası atılmasıyla Japonya teslim oldu

AHMET FURKAN MERCAN - ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik Muharebeleri esnasında, Japonya’nın Nagazaki şehrine 9 Ağustos 1945 günü attığı atom bombası ülkenin teslim olmasına sebep oldu.

Dünya savaş tarihine bir kara leke daha eklenirken plütonyum katkılı bombanın 9 bin asker olmak üzere toplamda 250 binden fazla insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden olduğu belirtildi.

Pasifik’teki Tinian Adası’ndan havalanan ABD'nin B-29 bombardıman uçağı 9 Ağustos günü Nagazaki’ye bombayı bıraktı.

Yerin 500 metre üzerinden atılan ve 22 bin TNT (tri-nitro-toluen) gücündeki bombanın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırlarken, ilk aşamada 70 bine yakın insan öldü ve Nagazaki'nin yarısı yok oldu.

- ABD'li general 3. bombanın da hazır edilmesini istedi

Üç gün önce 6 Ağustos’ta Hiroşima’ya atılan ve 140 bin insanın ölümüne sebep olan atom bombası, Japonya’yı teslim olmaya ikna etmedi.

Atom bombasıyla savaşın bitirebileceği fikrinin sahibi ABD’li General Leslie Richard Groves, Hiroşima’dan sonra Nagazaki’ye de atılan bombanın Japonya’nın teslim olmasına yeterli olmadığı takdirde 17-18 Ağustos’ta bırakılacak 3. bombanın hazır edilmesi gerektiğini belirtti.