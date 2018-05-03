GRAFİKLİ - Nisanda da yurt içi ve dışında PKK'ya ağır darbe

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1-30 Nisan tarihlerinde, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 15 güvenlik görevlisi şehit düştü. Aynı süreçte bir sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarında bir kişi yaralandı. Operasyon ve saldırılarda yaralanan 24 asker tedavi altına alındı.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın nisan ayında da ağır darbe vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), güvenlik korucularının da desteğiyle, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi kararlılıkla devam ediyor.

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen, sivilleri ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik nisan ayında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 1285 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen ancak son dönemde ağır darbe alan terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayarak, yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonları yürüttü. Nisandaki bu operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının de yer aldığı 1285 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde nisanda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 210 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 80'i tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede, herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ile Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyip tek tek imha ediyor.