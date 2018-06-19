GRAFİKLİ - Nükleer silahlar modernleşmeye devam ederken barış gücü sayısı azalıyor

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), geçen yıl dünya genelinde nükleer silahların modernleştirilmesine yönelik çalışmalar artarken, silahlı çatışma bölgelerinde görev yapan barış gücü sayısında düşüş olduğunu açıkladı. Merkezi İsveç'te bulunan SIPRI'nin nükleer güç verilerine ilişkin yayımladığı yıllık raporuna göre, nükleer silaha sahip ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin geçen yılın başında toplam 14 bin 935 nükleer silahı bulunurken, bu sayı 2018'in başında 14 bin 465'e geriledi. Nükleer silahların sayısındaki bu düşüş, özellikle dünyadaki toplam nükleer silah sayısının yüzde 92'sini elinde tutan ABD ve Rusya'nın ellerindeki stratejik nükleer silah envanterini azaltması sayesinde oldu. ABD, nükleer silah sayısını 6 bin 800'den 6 bin 450'ye, Rusya ise 7 binden 6 bin 850'ye düşürdü. Çin, Hindistan ve Pakistan ise ellerindeki silah sayısını 2016'ya göre artırdı. Çin'in nükleer silah sayısı 270'ten 280'e, Hindistan'ın 120-130'dan 130-140'a, Pakistan'ın ise 130-140'tan 140-150'ye yükseldi.

İngiltere, Fransa, İsrail ve Kuzey Kore'nin nükleer silah sayısı, bir önceki yıla göre aynı kaldı. İngiltere'nin 215, Fransa'nın 300, İsrail'in 80, Kuzey Kore'nin 10 ila 20 nükleer silahı bulunuyor. Öte yandan hem ABD hem de Rusya'nın atom bombası, nükleer füze, füze sistemleri ve nükleer silah üretim merkezlerini modernleştirme konusunda uzun süreli programları devam ediyor. ABD ve Rusya dışında nükleer silaha sahip 7 ülkenin silah cephaneliği çok daha küçük ancak bu ülkeler de ya nükleer silah sistemleri geliştirdiklerini ya da geliştirmeyi planladıklarını duyurdu. Hindistan ve Pakistan, nükleer silah stoklarını genişletirken, yeni kara, deniz ve hava füze sistemleri geliştiriyor. Çin de nükleer silah sistemini modernleştirirken, nükleer silah cephaneliğini yavaş yavaş artırıyor. Kuzey Kore de geçen yıl, nükleer silah gücünü geliştirmek için teknik ilerleme kaydederken, uzun menzilli balistik füze sisteminin iki yeni modelinin denenmesinde beklenmeyen bir ivme gösterdi. - Barış gücü sayısı küresel çapta azaldı