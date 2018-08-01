VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi. Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, temmuzda başta İstanbul, Şanlıurfa, Samsun olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin temmuzda yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 174 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 31 örgüt mensubu tutuklandı, zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor. - Temmuzdaki bazı operasyonlar

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28'i yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı. Samsun, Yalova ve Zonguldak'ta törgüte yönelik operasyonda aralarında yabancıların da bulunduğu 24 kişi yakalandı. Şanlıurfa, İstanbul, Nevşehir, Adana ve Elazığ'daki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 kişiden 29'u tutuklandı. Terör örgütünün sözde sorumlularından olan ve Irak'ta öldürüldüğü açıklanan "Ebu Ömer El Şişani" kod adlı Tarkan Batıraşvili'nin eşi Seda D. ile DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Özbekistan uyruklu N.U. mahkemece tutuklandı. İstanbul'da, terör örgütüne yönelik 12 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda ise 43 şüpheli gözaltına alındı. - DEAŞ'lıların yargılanma süreci Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan Irak uyruklu 3 sanık, 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısıyla ilgili davada, 3 sanığın 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli suçlardan 870 yıldan bin 349'ar yıl arasında değişen oranlarda, iki sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.