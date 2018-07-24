GRAFİKLİ - Pakistan yarın sandık başına gidiyor

NA'da bulunan 342 sandalyenin 272'si doğrudan halk tarafından seçiliyor. Kalan 70 sandalyenin 60'ı kadınlara, 10'u dini azınlıklara tahsis edilmiş durumda. Bu sandalyelere oturacak vekiller, EC tarafından yüzde 5'i aşan partilerden eşit seçiliyor.

Pakistan'da federal ölçüde yasama görevini NA yürütüyor. Teamüller gereği başbakanlık görevini, en yüksek oy alan partinin genel başkanı üstleniyor. NA'da hükümeti kurmak için 172 üyenin desteğini almak gerekiyor.

Parlamentonun üst kanadı Senato'da 6 yıl görev yapacak 104 kişi ise milletvekilleri tarafından seçilecek.

Seçimde 12 bin 27 aday, federal ve eyalet meclislerindeki 849 koltuk için yarışacak. 849 sandalyeden 272'si Pakistan Ulusal Meclisinde (NA), 577'si de eyalet meclislerinde yer alıyor.

Pakistan Seçim Komisyonunun (EC) verdiği bilgilere göre, ülkede kayıtlı 105 milyon 960 bin seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde kurulan 85 bin sandıkta oy verme işlemi, yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 18.00'e kadar sürecek.

BEHLÜL ÇETİNKAYA - Pakistan'da 105 milyondan fazla seçmen, gelecek 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek eyalet ve federal meclis üyelerini seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Mayıs ayında Hayber Pahtunhva eyaletine bağlanan FATA'nın eyalet meclisine katkısı ise 24 sandalyeyle olacak. Bu üyeler, gelecek yıl yapılacak yerel seçimin ardından göreve başlayacak.

Eyalet meclislerinde de en yüksek sandalye sayısı yine Pencap'ta. Pencap eyalet meclisindeki 297, Sindh'de 130, Hayber Pahtunhva'da 99 ve Belucistan'da 51 üye doğrudan halk tarafından seçilecek.

Pencap, Sindh, Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da 4 eyalet meclisi bulunuyor. Bu meclislerde de kadın ve dini azınlıklar kontenjanı yer alıyor.

Ülkenin en büyük nüfuslu eyaleti Pencap, mecliste 148, en küçük eyalet Belucistan ise 14 sandalyeyle temsil edilecek. Sindh eyaleti 61, Hayber Pahtunhva 35 ve Aşiretler Bölgesi (FATA) 14 sandalyeye sahip olacak.

NA ve içinden çıkan hükümetin görev süresi 5 yıl. Şimdiye kadar bu görevi tamamlayan tek parti 2013'te birinci parti olarak seçimi kazanan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) oldu.

- İktidar olma yarışı

Seçimde en yüksek oyu olan partinin genel başkanı, hükümeti kurma yetkisine sahip olacak. Hükümetin meclisten yüzde 50+1 güvenoyu alması gerekiyor.

Yaklaşık 100 parti ve ittifakın katılacağı seçimde üç parti ve bir ittifak ön plana çıkıyor. Bu partilerin başında son seçimde iktidara gelen ancak başbakanı Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan PML-N geliyor.

Merkez sağ partisi PML-N, 1990'lı yıllardan bu yana üç kere iktidara geldi. Parti, birinde askeri darbe diğerinde de siyasi baskılarla iktidardan uzaklaştırıldı. Halihazırda hapiste bulunan Navaz Şerif liderliğinde 2013'te yeniden iktidara gelen parti, ülke tarihinde 5 yıllık görev süresini tamamlayan ilk iktidar partisi oldu.

Şerif'in yolsuzluk iddialarıyla görevden uzaklaştırılması ve akabinde hapse atılmasıyla parti liderliğini kardeşi ve Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif üstlendi.

Anketler, seçimde iktidarın en büyük adayı olarak ikinci sırada Pakistan Tahrik-i İnsafı (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) gösteriyor. Partinin kurucusu ve lideri, ülkesine krikette dünya kupası getiren takımın kaptanı olan dünyaca ünlü kriket oyuncusu İmran Han.