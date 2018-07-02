GRAFİKLİ - PKK'ya haziran darbesi

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1-30 Haziran tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 19 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bir sivilin yaşamını yitirdiği operasyon ve saldırılarda yaralanan 28 asker tedavi altına alındı.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın 6. ayında da ağır darbe vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik haziranda yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 300 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyip tek tek imha etti.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürdü.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 412 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 80'i tutuklandı.

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayarak, yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonları yürüttü. Hazirandaki bu operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 300 terörist etkisiz hale getirildi.

Yaz mevsiminde de teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürüttü.

- Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kayıp yaşatan güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonlarla örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Tunceli merkez kırsalında 2 Haziran'da etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin, terör örgütü PKK'nın sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu "Kurtay Rojova" kod adlı Kaniar Müslim olduğu belirlendi. Aynı gruptaki 2 teröristin ise İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin "gri" kategorisindeki Erkan Ordu ve Ramazan Yasugey adlı örgüt mensupları olduğu tespit edildi.

Tunceli'de 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda ise İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin "gri" kategorisinde bulunan "Ferhat Dersim" kod adlı Ertan Erol etkisiz hale getirildi. Erol'un, 3 yıl önce Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayına karışmış olabileceği belirtildi.