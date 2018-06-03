GRAFİKLİ - PKK'ya mayısta ağır darbe vuruldu

Güvenlik güçleri, ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayarak, yurt içi ve dışında hava ve kara operasyonları yürüttü. Mayıstaki bu operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının de yer aldığı 280 terörist etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1-31 Mayıs tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 14 güvenlik görevlisi şehit oldu, operasyon ve saldırılarda yaralanan 12 asker tedavi altına alındı.

Yıl boyunca gece gündüz demeden şehir merkezi ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya bu yılın mayıs ayında da ağır darbe vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik takibi güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

YUNUS OKUR - Türkiye'nin barış ile huzurunu bozmak için sivilleri ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik mayıs ayında yurt içi ve dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 280 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde mayısta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 216 zanlıdan HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 97'si tutuklandı.

Özellikle Mehmetçik'in Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurt içi ve dışında yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Bölgede herhangi bir ihbar ya da istihbarat beklemeksizin şüphe uyandıran adreslerin yanı sıra sarp arazileri de didik didik arayan Mehmetçik, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis ve Van kırsalı başta olmak üzere teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoları belirleyip tek tek imha ediyor.

Yaz mevsiminin yaşandığı şu sıralar teröristlerin eylem yapmasına fırsat vermeyen Mehmetçik, hava ve arazi şartlarındaki olumsuzluklara aldırış etmeden operasyonlarını kararlılıkla yürütüyor.

- Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.