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GRAFİKLİ- Seçime katılım da arttı geçersiz oy sayısı da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde, seçmen sayısı ve seçmenin katılım oranındaki artışla birlikte geçersiz oyların sayısı da yükseldi - 26. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere 1 Kasım 2015'te yapılan milletvekili genel seçiminde yaklaşık yüzde 1,4 olarak hesaplanan geçersiz oy oranı son seçimde yaklaşık yüzde 2 oldu - 12. Cumhurbaşkanını seçmek için 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde yüzde 1,7 olarak hesaplanan geçersiz oy oranı da son Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 2,2'ye yükseldi - 2015'teki milletvekili seçiminde katılım oranı yüzde 85,23 iken 24 Haziran seçiminde katılım oranı yüzde 86'ya ulaştı - 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 74,13 olarak hesaplanan seçime katılım oranı ise 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 86'yı buldu

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmen sayısı ve seçime katılım oranı ile geçersiz oyların sayısında artış yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yaklaşık yüzde 2,05 oldu.

Seçime katılım yurt içinde yüzde 88, yurt dışında yüzde 50 olarak hesaplandı. Yurt içinde oyların yaklaşık 2,08'i, yurt dışında ise 1,27'si geçersiz sayıldı.

1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise 56 milyon 949 bin 9 kayıtlı seçmenin 48 milyon 537 bin 695'i oy kullanmıştı. Seçime katılma oranı yüzde 85,23 olarak hesaplanırken 697 bin 464 seçmenin oyu yani oyların yüzde 1,4'ü geçersiz sayılmıştı.

- Cumhurbaşkanı seçimi karşılaştırması

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı sonuçlarına göre ise 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 129 bin 414 oy geçersiz sayıldı. Bu seçime de katılım oranı yaklaşık yüzde 86 oldu. Geçersiz oy oranı yüzde 2,2 olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı seçimine katılım yurt içinde yüzde 88, yurt dışında yüzde 50 oldu. Yurt içinde kullanılan oyların yüzde 2,23'ü geçersiz sayılırken, yurt dışında bu oran yaklaşık yüzde 1,3 oldu.

10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde ise 55 milyon 692 bin 841 kayıtlı seçmenin 41 milyon 283 bin 627'si oy kullanmıştı. Bu seçimde, oyların 737 bin 716'sı, yani yaklaşık yüzde 1,7'si geçersiz sayılmıştı. Seçime katılım oranı yüzde 74,13 olarak hesaplanmıştı.

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- 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi geçerli geçersiz oylar seçime katılım YSK

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