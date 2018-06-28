GRAFİKLİ- Seçime katılım da arttı geçersiz oy sayısı da

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmen sayısı ve seçime katılım oranı ile geçersiz oyların sayısında artış yaşandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 189 bin 698'i oy kullandı. Seçime katılma oranı yaklaşık yüzde 86 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 53 bin 362'si geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yaklaşık yüzde 2,05 oldu.

Seçime katılım yurt içinde yüzde 88, yurt dışında yüzde 50 olarak hesaplandı. Yurt içinde oyların yaklaşık 2,08'i, yurt dışında ise 1,27'si geçersiz sayıldı.

1 Kasım 2015'te yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise 56 milyon 949 bin 9 kayıtlı seçmenin 48 milyon 537 bin 695'i oy kullanmıştı. Seçime katılma oranı yüzde 85,23 olarak hesaplanırken 697 bin 464 seçmenin oyu yani oyların yüzde 1,4'ü geçersiz sayılmıştı.

- Cumhurbaşkanı seçimi karşılaştırması

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yurt içi ve yurt dışı sonuçlarına göre ise 59 milyon 367 bin 469 seçmenin 51 milyon 197 bin 832'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 129 bin 414 oy geçersiz sayıldı. Bu seçime de katılım oranı yaklaşık yüzde 86 oldu. Geçersiz oy oranı yüzde 2,2 olarak hesaplandı.