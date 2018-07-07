GRAFİKLİ - Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar

MAE SAI (AA) - Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, son birkaç günde yağışın durması ve mağaradaki su seviyesinin görece azalmasıyla ortaya çıkan elverişli koşulların, yarın beklenen yağmurla değişebileceğini, bu sebeple çocukları dışarı çıkarmak üzere hazırlık yaptıklarını belirtti. Tahliye operasyonu için uzman dalgıçlardan oluşan iki grubun hafta sonu bölgeye ulaşmasını beklediklerini kaydeden Vali Osatanakorn, "Baştan beri kafamızdaki plan çocukları mümkün olduğunca çabuk dışarı çıkarmaktı. Burada belirleyici faktör mağaradaki su seviyesinin mümkün olduğunca düşük olduğu bir anı kollamaktı. Nitekim şu anda sel suları bir miktar çekilmiş durumda. Ancak yağmurun yeniden yağmaya başlamasıyla su seviyesi yeniden yükselmesinin ne gibi risklere yol açabileceğini bilmiyoruz." dedi.

Valinin açıklamaları çocukların hafta sonu yeniden başlaması beklenen yağmur öncesinde acil bir operasyonla çıkarılabileceği yorumlarına yol açtı. - Genç antrenör ailelerden özür diledi Çocuların 25 yaşındaki antrenörü Ekapol Chanthawong da yazdığı notla ailelerden özür diledi. Antrenör yazdığı notta, "Değerli ebeveynler, çocuklarınızın hepsi iyiler, ekipler onlara iyi bakıyor. Onlara elimden gelen en iyi şekilde göz kulak olacağımdan emin olabilirsiniz. Destek olan herkese teşekkür ediyor ve sebep olduğumuz bu sıkıntı için tüm ailelerden özür diliyorum." ifadeleri yer aldı. - "Buradan çıkınca kızarmış tavuk yemeye gideceğiz" Öte yandan deniz komandolarının eşlik ettiği 12 çocuk ve antrenörleri mağarada yazdıkları mektupları dalgıçlarla dışarda bekleyen ailelerine yolladı. Çocuklar da ailelerine durumlarının iyi olduğunu anlatan mektuplar kaleme aldı. Çocuklardan biri, mektubunda "Ben iyiyim, burada hava birazcık soğuk ama merak etmeyin. Doğum günü partimi hazırlayın." diye yazdı. Tun adındaki bir çocuk, "Annecim ve babacım, ben iyiyim, lütfen endişe etmeyin. (Arkadaşım) Yod'a söyleyin, buradan çıktığımda kızarmış tavuk yemeye gideceğiz. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Mick adındaki bir diğer çocuğun mektubunda da "Hepinizi çok özledim. Büyükbaba, amca, anne, baba ve kardeşlerim. Ben içerdeyim, deniz komandoları bize burada iyi bakıyor. Hepinizi seviyorum." dedi. - Oksijen seviyesi azalıyor Kurtarma ekipleri mağara içindeki oksijen seviyesinin düşmesinden endişe ediyor. Olağan koşullarda yüzde 21 civarında olması gereken oksijen oranı yüzde 15'e kadar geriledi. Ekipler oksijen seviyesinin daha fazla düşme ihtimaline mağaraya bir hava pompası yerleştirdi. - Su seviyesi kritik Kurtarma ekipleri pazar günü beklenen yoğun yağış öncesinde mağaradaki su seviyesini düşürmek için zamana karşı yarışıyor. Ekipler, sel sularını drenaj pompalarıyla tahliye ederek mağaradaki su seviyesini grubun güvenle geçebileceği seviyede tutmaya çalışıyor. Grubun mahsur kaldığı nokta ile mağara girişi arasında birbirine bağlı yaklaşık üçer kilometrelik iki ayrı tünel sistemi bulunuyor. Bu tünellerde sel sularıyla kaplı çok sayıda dar geçit ve galeriler yer alıyor. Çocukların buralardan dalarak çıkarılması tek seçenek olarak ortaya çıkıyor.