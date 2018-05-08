GRAFİKLİ - Tehlike çanları Air France için çalıyor

Paris-Orly ve Paris-Charles de Gaulle hava limanları merkezli uçuşlarıyla Fransa’nın dünyaya açılan kapılarından biri olan Air France’ın yaklaşık 34 bin yer hizmetleri, 13 bin kabin ve uçuş hizmetleri ve 4 bin 500 pilot olmak üzere 50 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Faaliyetlerinin büyük bölümünü yolcu taşıma ile gerçekleştiren kuruluş, ayrıca kargo taşımacılığı ve uçak tamir ve bakımı hizmeti de veriyor.

1933’te kurulan ve “Fransa havadadır” sloganını kullanan Air France, dünyada 116 ülkede 314 noktaya uçuyor. 2017 rakamlarına göre şirket, 98,7 milyon yolcu taşıdı.

AA muhabiri, Fransa’nın sembolleri arasında bulunan ve son dönemde ekonomik tedbirler gerekçesiyle işten çıkarmalar ve buna bağlı nedenlerle başlayan grevler yüzünden zor günler geçiren Air France’taki krizi araştırdı.

PARİS (AA) - ÖMER AYDIN - Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının grevi, ülkede hava ulaşımını çıkmaza sürüklerken, dünyanın en çok turist çeken ülkesi Fransa'nın ülke yönetimini de turizm sezonunun başladığı dönemde derinden endişelendiriyor.

Air France, 2004 yılında Hollanda Kraliyet Havayolu şirketi KLM ile oluşturulan bir çatı altında birleşerek düşük ücretli (low cost) uçuş faaliyetlerine başladı.

Air France-KLM bünyesinde bugün Paris ve Amsterdam merkezli olarak bu iki şirketin dışında Transavia, HOP! ve Joon gibi havayolu şirketleri de faaliyetlerini sürdürüyor.

- Çöküşe giden yol: 2015 olayları

Air France’da grev ve gösterilere neden olan yeniden yapılanma ve ücretlerin dondurulması kararları 2015’te dünya kamuoyunun ilgiyle izlediği “yırtık gömlek” görüntüleriyle başladı. Şirketin 2020 yapılanma hedefleri planı doğrultusunda 2 bin 900 kişi ile yollarını ayırma kararına tepki gösteren çalışanlar, Merkez Komite Toplantısını basarak, üst düzey yöneticileri tartakladı.

İnsan Kaynakları Direktörü Xavier Brosseta’nın parçalanmış gömleğiyle çalışanların elinden kurtarılmasına dair görüntüler dünya televizyonlarında günlerce yayınlandı.

Şirket yönetimi, 2016’da bin kişinin gönüllü işten çıkma veya emekliliğe ayrılma prensibi kararı alındığını açıklamış, bin 400 çalışan ile yolların ayrılma planının ise masada olduğu bildirilmişti.