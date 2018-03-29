GRAFİKLİ - Trump kabine değişikliğinde rekora koşuyor

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine 13 Mart'ta son veren ve yerine ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun getirileceğini açıklayan Trump, daha iyi anlaşacağını düşündüğü isimlerle çalışma noktasında kararlı bir mesaj verdi.

Siyaset dışından aday olarak başkanlık koltuğuna oturan Trump, Washington'ın yerleşik güç odaklarıyla ilişkilerini ve Kongre'deki parti dengelerini gözeterek Beyaz Saray'da kendine özgü bir yol çizmeye çalışırken kabinesi ve yakın çalışma ekibinde bugüne kadar 30'a yakın ismi değiştirdi.

Açıklamanın ardından Amerikan medyasında, son 2 haftada kabinesindeki 3 önemli ismi değiştiren Trump'ın "denge arayışının" sürdüğü ve ilerleyen günlerde başka isimleri de değiştirebileceği iddiası gündeme geldi.

Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gazi İşleri Bakanı Shulkin'in yerine, Amiral Ronny L. Jackson'ı getirmeyi planladığını belirtti.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'i değiştireceğini açıklamasının ardından kabinesi ve yakın çalışma ekibinde en kısa süre içinde en fazla değişiklik yapan ABD başkanlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Başkan Trump'ın "nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelerden gelen kişilere vize yasağı" getiren tartışmalı kararını mahkemede savunmayacağını açıklayan Yates, yeni yönetimin görevine en hızlı son verdiği isim olarak kayıtlara geçti.

Son "kurbanı" Shulkin olan Trump'ın 14 aylık görev süresinde, kabinesi ve yakın çalışma ekibinden yaklaşık 30 ismin istifa etmesi ya da görevlerine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda yakından takip ediliyor.

22 Mart'ta da Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verdiğini duyuran Trump, bu göreve 9 Nisan'dan itibaren ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'ı getireceğini söyledi.

Ancak Trump'ın ilk ayına damga vuran istifa, Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, "Rusya soruşturması konusunda Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yalan söylediğinin" ortaya çıkmasının ardından görevden ayrılması oldu.

13 Şubat 2017'de istifa eden Flynn, sadece 22 gün görevde kalarak "en üst düzeyde en erken istifa eden" ilk isim olarak kayıtlara girmiş oldu.

Flynn'in yerine göreve getirilen ve Beyaz Saray'ın hafta başında dahi "görevine devam edecek" açıklaması yaptığı McMaster, 9 Nisan'da koltuğunu Bolton'a devredecek.

Flynn'in istifasının ardından Beyaz Saray'da sular durulmadı ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Katie Walsh da 30 Mart'ta görevinden ayrıldı. Walsh, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndan ayrılan üst düzey ilk isim oldu.

- Trump, FBI Direktörü Comey'yi kovdu

Flynn ile küçük çaplı bir sarsıntı yaşayan Washington, Trump'ın ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'i kovmasıyla daha fazla sarsıldı.

Rusya soruşturmasını da yürüten Comey'nin 9 Mayıs'ta görevine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda zaten var olan "Trump-Rusya soruşturması" tartışmasını iyice alevlendirdi. Comey'nin yerine 2 Ağustos'ta Christpher Wray getirildi.