HABER

GRAFİKLİ - TSK İdlib'de 10 nolu ateşkes gözlem noktasını kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

TSK, Suriye'nin İdlib ilinde Astana anlaşmaları kapsamında 10 nolu ateşkes gözlem noktasını kurdu - Yeni gözlem noktası, Halep'in batı kırsalındaki muhalifler ile Esed rejimi güçlerinin cephe hatlarını gözleyecek - Türkiye-Suriye sınırına en uzak olan 9 nolu gözlem noktası, 88 kilometre içeride yer alıyor

İDLİB (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 10 nolu ateşkes gözlem noktasını kurdu.

TSK, Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes takibi için başlattığı misyonu sürdürüyor.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK konvoyu Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesinde 10 nolu gözlem noktasını kurdu. Buranın hemen karşısında Halep'teki Esed rejimi mevzileri yer alıyor.

- TSK'nın gözlem noktaları riskli yerlerde

TSK'nın ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar bulunuyor.

Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 4 nolu ve sınıra yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Anadan ilçesi kırsalında bulunan 8 nolu gözlem noktası, Halep kırsalına hakimiyetiyle stratejik öneme sahip. İki nokta da rejim mevzilerine çok yakın konumda.

TSK'nın stratejik noktalara konuşlanması, Esed rejiminin karadan ilerlemesini ve sivilleri göç ettirmesini büyük ölçüde durdurdu.

Türkiye-Suriye sınırında en uzak gözlem noktası, yaklaşık 88 kilometre içerde bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan'da (Morik) kurulan 9 nolu nokta.

İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesindeki 12 nolu gözlem noktası ise sınıra yaklaşık 500 metre mesafede olmasıyla en yakın nokta konumunda.

Gözlem noktaları tamamlandığında İdlib'in kuzeyinden başlayan, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib'in güneybatısında son bulan ateşkes gözlem hattı oluşturulmuş olacak.

Garantör ülkeler arasındaki anlaşmaya göre, TSK'nın kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanan bir hatta toplam 12 gözlem noktası kurması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklar, 6 Nisan'da Rusya ve İran'ın da İdlib'de Türkiye'nin kurduğuna yakın sayıda gözlem noktası oluşturduğunu ancak TSK kadar kritik ve stratejik noktalarda bulunmadıklarını bildirmişti.

Şimdiye kadar TSK'nın konuşlandığı noktalar şöyle:

- 3 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu

- 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu

- 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu

- 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 4 nolu

- 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 6 nolu

- 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 7 nolu

- 17 Mart 2018 Halep'in batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 8 nolu

- 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu

- 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu

- 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu gözlem noktası.

İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!
Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!Flaş... Sınır ötesine yeni operasyon!
AB'den Türkiye'ye Afrin tehdidi!AB'den Türkiye'ye Afrin tehdidi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözlem noktası Suriye TSK

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! 2 çocuk kayıp

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! 2 çocuk kayıp

FETÖ 49 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirmiş!

FETÖ 49 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirmiş!

Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.