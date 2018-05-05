GRAFİKLİ - Tunus yerel seçimler için yarın sandık başında

TUNUS (AA) - ENES CANLI - "Arap Baharı" isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran Tunus, yarın devrimden sonraki ilk yerel seçimler için sandığa gidiyor. Seçimlerde 24 vilayette 350 yerel yönetim birimindeki 7 bin 177 sandalye için yaklaşık 50 bin aday yarışıyor. Ülke genelinde 11 bin 185 sandıkta 5 milyon 370 bine yakın seçmen yerel saat ile 18.00'e kadar oy kullanabilecek. Seçim yasaklarının 7 Mayıs'ta biteceği ülkede, kesin sonuçlar ise 9 Mayıs'a kadar ilan edilmiş olacak. Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) açıkladığı rakamlara göre, yerel yönetimler için 1055'i parti, 860'ı bağımsız, 159'u da seçim ittifakı olmak üzere toplam 2 bin 74 aday listesi bulunuyor. - Emniyet ve ordu mensupları oylarını kullandı Emniyet ve ordu mensupları, kimliklerinin gizliliği ve seçim günü görevleri nedeniyle geçen pazar oylarını kullandı. Ülkede 36 bin 55 güvenlik gücü ve ordu mensubu seçmenden, sadece 4 bin 492'si sandığa gitti. Emniyet sendikalarının, teşkilatın tarafsızlığını korumak ve siyasi çekişmelerden uzak kalmasını sağlamak için seçimleri boykot edeceği açıklamasıyla katılım yüzde 12'de kaldı.

- Partileri zorlayan adaylık şartları Tunus'ta devrimden 3 yıl sonra 2014'te kabul edilen seçim kanununa göre temsilin artırılması için yerel seçimlerdeki aday listelerinde birçok şart aranıyor. Listelerde ilk olarak kadın ve erkek adayların sayılarının eşit olması gerekiyor. Her 6 adaydan birinin 35 yaş altında, yani genç olması da şartlar arasında. Ayrıca, partilerin sundukları listelerde her yerel seçim biriminde ilk 10 aday arasında muhakkak engelli bir isme yer vermesi gerekiyor. Ordu ve güvenlik güçlerinde görev yapanlara adaylık yolu kapatılırken, milletvekilleri de yerel yönetimler için adaylık başvurusu yapamıyor. Yargı mensupları ve vali, kaymakam gibi merkezi yönetimin yerel bölgelerdeki temsilcileri, ancak görev yaptıkları yerel yönetim birimi dışında bir noktadan aday olabiliyor. Hükümlülerin de aday olmasına izin verilmiyor. - Nahda Hareketi tüm bölgelerde Adaylık şartları partileri zorlarken, Tunus genelindeki 24 vilayetteki 350 yerel yönetim biriminin tamamında aday listesi sunmayı başarabilen tek parti Nahda Hareketi oldu.