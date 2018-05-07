GRAFİKLİ - Tunus'ta yerel seçimlerde birinci parti Nahda

TUNUS (AA) - ENES CANLI - Tunus'ta devrimden sonraki ilk belediye seçimlerinde, katılım oranı yüzde 33,7 olarak kaydedilirken, ülke genelinde oyların yüzde 27,5'ini alan Nahda Hareketi birinci parti oldu.

Arap Baharı isimli sürecin doğum yeri Tunus, 2011 yılındaki devrimin ardından demokratik geçiş sürecine yönelik bir adım daha atarak dün yerel seçimini gerçekleştirdi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) paylaştığı rakamlara göre, Tunus genelinde yaklaşık 5,3 milyon seçmenden 1,8 milyona yakını sandıklara giderek oy kullandı. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oranında olduğu kaydedildi.

- Nahda, birinci parti

Tunus devlet televizyonunun açıkladığı, resmi olmayan sonuçlara göre, 69 vekille temsil edilen ve parlamentoda birinci siyasi parti olan Nahda Hareketi oyların yüzde 27,5'ini alarak yerel seçimlerde de birinci oldu.

Parlamentoda 55 vekille ikinci parti durumundaki Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ülke genelinde ikinci sırada yer aldı. Oyların yüzde 14'ü parti listelerine ve yüzde 8'i de seçim ittifaklarına çıktı. Ülke genelindeki bağımsız adayların ise yüzde 28 oy aldığı kaydedildi.