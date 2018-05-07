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GRAFİKLİ - Tunus'ta yerel seçimlerde birinci parti Nahda

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 12:22 | Son Güncelleme

Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimlerde Nahda Hareketi toplam oyların yüzde 27,5'ini alarak birinci parti oldu - Nahda Hareketinin adayı Abdurrahim, ülke tarihinde başkent belediye başkanlığına seçilen ilk kadın oldu - Nida Tunus, yüzde 22,5 ile ülke genelinde ikinci parti oldu - Tunus'ta yerel seçimlere katılım yüzde 33,7 oranında kaldı

TUNUS (AA) - ENES CANLI - Tunus'ta devrimden sonraki ilk belediye seçimlerinde, katılım oranı yüzde 33,7 olarak kaydedilirken, ülke genelinde oyların yüzde 27,5'ini alan Nahda Hareketi birinci parti oldu.

Arap Baharı isimli sürecin doğum yeri Tunus, 2011 yılındaki devrimin ardından demokratik geçiş sürecine yönelik bir adım daha atarak dün yerel seçimini gerçekleştirdi.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu'nun (YSK) paylaştığı rakamlara göre, Tunus genelinde yaklaşık 5,3 milyon seçmenden 1,8 milyona yakını sandıklara giderek oy kullandı. Böylece seçime katılım oranı yüzde 33,7 oranında olduğu kaydedildi.

- Nahda, birinci parti

Tunus devlet televizyonunun açıkladığı, resmi olmayan sonuçlara göre, 69 vekille temsil edilen ve parlamentoda birinci siyasi parti olan Nahda Hareketi oyların yüzde 27,5'ini alarak yerel seçimlerde de birinci oldu.

Parlamentoda 55 vekille ikinci parti durumundaki Nida Tunus ise oyların yüzde 22,5'ini alarak ülke genelinde ikinci sırada yer aldı. Oyların yüzde 14'ü parti listelerine ve yüzde 8'i de seçim ittifaklarına çıktı. Ülke genelindeki bağımsız adayların ise yüzde 28 oy aldığı kaydedildi.

- Başkentin ilk kadın belediye başkanı Nahda'dan

Başkent Tunus'ta yerel seçimlerde Nahda Hareketi oyların yüzde 33,8'ini kazanarak ülke tarihinde ilk kadın kent belediye başkanını çıkardı.

Nahda Hareketinin adayı Suad Abdurrahim, ülke tarihinde, başkent belediye başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

Nida Tunus Partisi ise yüzde 25,8 ile ikinci, Demokratik Hareket de yüzde 10,7 ile üçüncü sırayı aldı. On partinin bir araya geldiği seçim ittifakı Sivil Koalisyon ve Halkçı Cephe ortak listesi ise yüzde 6,8 oy alabildi.

- Nahda ve Nida iki kutup

Tunus'ta devrim sonrasında ortaya çıkan siyasi tabloda Nahda Hareketi, İslami ve muhafazakar kesimi temsil ederken, Nida Tunus Partisi ise eski rejimin destekçileri, merkez sol ve laiklik vurgusu yapan toplumsal kitleye hitap ediyor.

Tunus'ta yaşanan siyasi krizleri aşmak için karşılıklı tavizlerle uzlaşı yoluna giden Nahda Hareketi ile Nida Tunus, iki zıt kutup olmasına rağmen ülkede birbirine karşı denge unsuru oluşturuyor.

Yerel seçimlere katılım oranı düşük olmasına rağmen, iki parti de seçmenlerini sandığa çekmeyi başararak, liderlik yarışında birbirini takip etmeyi başardı.

Tunus siyasetinde "iki makine" şeklinde nitelendirilen Nahda ve Nida yetkililerinden gelen demeçlerde, karşılıklı uzlaşı ve işbirliğine devam edecekleri mesajı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nahda Hareketi Suad Abdurrahim Tunus

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