GRAFİKLİ- Türkiye ramazanda da Arakanlılara yardım eli uzatacak

COX'S BAZAR/ DİLDAR BAYKAN - Türkiye, hem topraklarından koparılarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan ve hem de Myanmar'daki kamplarda kalmaya devam eden Arakanlı Müslümanları ramazanda da yalnız bırakmayacak.

Arakan'da yıllardır uğradıkları zulüm nedeniyle birçok Müslüman, evlerini terk edip eyaletin iç bölgelerindeki kamplara sığınarak hayata tutunmaya çalışıyor.

Bölgede geçen yıl 25 Ağustos'ta başlayan şiddet olayları, yaklaşık 10 bin kişinin vahşice katledilmesine yol açtı, aralarında çok sayıda kadın, çocuk, bebek ve yaşlının bulunduğu 700 binden fazla kişiyi de topraklarından kopardı.

Daha önceki şiddet olayları nedeniyle Myanmar'dan kaçarak komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplardaki nüfus, bu yeni göç dalgasıyla bir milyonu aştı.

Kamplardaki bir milyon kişi, derme çatma barakalarda, hiçbir gelirleri ve hijyenik ortamları olmadan yardıma muhtaç şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Arakanlı Müslümanların umut kapısı olan ve bölgeye yardımın yanı sıra manevi desteğini de götüren Türkiye, ramazan ayında da bu kişilerin elinden tutacak.