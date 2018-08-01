GRAFİKLİ - Türkiye'de 61 günde 109 kişi boğuldu

SALİM TAŞ - Yurt genelinde 1 Haziran-31 Temmuz tarihlerinde 42 ilde deniz, göl, baraj ve su kanalları gibi yerlerde 58'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'de etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıklardan bunalarak girdiği deniz, havuz, göl, gölet, ırmak, baraj ile su kanallarında alınan önlemler ve uyarılara rağmen boğulma vakaları temmuz ayında da devam etti.

Ülke genelinde 61 günde 58'i çocuk 109 kişi boğuldu.

En fazla boğulmanın yaşandığı göletlerde 21 çocuk, bir İranlı, 4 Suriyeli ve bir Afganistanlı olmak üzere 44 kişi yaşamını yitirdi.

Denizlerde de 4 Rus, 2 Suriyeli ve bir Alman olmak üzere 16'sı çocuk 37 kişi, derelerde biri Suriyeli 13'ü çocuk 15 kişi, sulama kanallarında 4'ü çocuk 7 kişi ve havuzlarda ise 4'ü çocuk, biri Brezilyalı turist olmak üzere 6 kişi boğuldu.

Boğulma vakalarının en fazla yaşandığı iller 4'ü Rus ve biri Alman vatandaşı olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği Antalya ile biri Suriyeli 8 kişinin öldüğü Şanlıurfa oldu.