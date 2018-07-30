GRAFİKLİ - Türkiye'nin kardeşlik eli kurbanlarla dünyaya ulaşacak

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Türkiye'deki yardım kuruluşları, düzenledikleri Kurban Bayramı organizasyonlarıyla hayırseverlerin yardımlarını dünyanın bir çok noktasındaki mazlum sofralarına ulaştıracak. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki insani yardım kuruluşları önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaşabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek yardım kuruluşları, Türk halkının bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek. Türk Kızılayı, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü vekaletle kurban kesim kampanyasını "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla sürdürüyor. Yurt içinde 1 hisse bedeli 750 TL, yurt dışı 1 hisse bedeli 590 TL olan Kızılayın hedefi 170 bin hisse karşılığı kurban keserek 3 milyon 800 bin kişinin sofrasına kurban bereketini taşımak. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 10 yılı aşkın süredir vekaletle kurban kesim kampanyası gerçekleştirdiklerini, yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşıdıklarını belirtti.

Yurt içinde kesilen kurban etlerini kıyma ve kuşbaşı şeklinde konserve yaparak şubeler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını aktaran Kınık, "Yurt dışında ise kurbanlıkları kesip sıcak dağıtım dediğimiz, soğutma ve parçalama işlemi yaptıktan hemen sonra ihtiyaç tespiti önceden yapılan ailelere ulaştırıyoruz. Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya yaklaşık 40 ülkede 85 binden fazla vekalet sahibi adına kesim yapıp, dağıtacağız." dedi. Kınık, geçen yıl 33 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirdiklerini, bu yıl yeni ülkeleri de organizasyona dahil ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu yıl ilk defa Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, afetlerden etkilenen bölge halklarına dağıtılmak üzere kurban kesimi gerçekleştireceğiz. Yurt dışında yürüteceğimiz kurban faaliyeti kapsamında ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon 500 bin insana ulaşmayı, sofralarını bereketlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin hayırsever insanlarının merhamet elini her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya mazlumlarına uzatmalarına aracılık etmenin mutluluğunu, gururunu yaşayacağız inşallah. Ülkemizin bayrağını bir kez daha dalgalandıracağız. İnsani yardımda dünya lideri olan ülkemiz insanlarının Kurban Bayramında da mazlumları unutmadığını göstereceğiz."

Kurbanlarını Türk Kızılayı aracılığıyla kestirmek isteyenlerin kendilerine 168 Kızılay çağrı hattı ya da www.kizilay.org.tr adresinden ulaşabileceklerini aktaran Kınık, kesimlerin de noter huzurunda yapılacağını ve isteyen kişilere 4 taksit imkanı sunduklarını dile getirdi. - "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da 40 ülke ve bölgede gerçekleştirerek yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini bildirdi. Kurban hisse bedellerini yurt dışı 560 TL, yurt içi bin 100 TL olarak belirlediklerini aktaran Cengiz, Filistin için ise kurban hisse bedeli diğer fiyatlardan farklı olarak bin 700 TL olduğunu belirtti. Cengiz, kan ve gözyaşı olan mazlum coğrafyalara Deniz Feneri ve diğer STK'ların kurbanı vesile kılarak milyonlarca insana barış götürdüğünü dile getirerek, "Gönüllüler gittikleri coğrafyaların masum ve mazlum insanlarının dualarını Türkiye'ye getiriyorlar. Kurban, bireysel bir ibadet olmakla beraber son yoksula ulaşana dek kapı kapı ziyaret edilen ihtiyaç sahibi aileler vasıtasıyla büyük bir gönüllü hareketine dönüşmüştür. Bu organizasyon aynı zamanda kardeşlik bağlarını güçlendiren, mesajı barış olan bir harekettir." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırseverler www.denizfeneri.org.tr adresinden ya da 0212 414 60 60 no'lu çağrı merkezin üzerinden kredi kartı ile kurban bağışı yapabilecek. Deniz Feneri tarafından Benin, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Moritanya, Nijer, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Afganistan, Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Filistin, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Tayland, Yemen, Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Karadağ, Kosova, Makedonya'da kurban kesim organizasyonu yapılıyor. - "Paylaştığın senindir, paylaş sevindir" İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki kurban organizasyonunu "Paylaştığın senindir, paylaş sevindir" sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte 103 ülke ve bölgede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. İHH'nin bu bayram belirlediği kurban bedeli 750 TL. Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH'ye bağışlamak isteyenler kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Vakfın kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak. İHH kurban bağışlarını vakıf merkezine, temsilciliklere veya illerdeki insani yardım derneklerine yapılabileceği gibi www.ihh.org.tr adresinden ve 0212 631 2121 numaralı telefon üzerinden de gerçekleştiriliyor. İHH'nin bu yıl kurban organizasyonu yapacağı ülkeler şöyle: Burkina Faso, Çad, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Benin, Sierra Leone, Liberya, Togo, Burundi, Cibuti, Etiyopya, Güney Afrika, Güney Sudan, Maurituis, Kenya, Komor Adalari, Swaziland, Malavi, Mozambik, Ruanda, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Zimbabve, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Tayland, Endonezya, Filipinler, Vanuatu, Kamboçya, Doğu Türkistan, Filistin, Irak, Lübnan, Ürdün, Suriye, Yemen, Mısır, Tunus, İran, Libya, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, Acara, Azerbaycan, Gürcistan, Kırım, Ukrayna, Ahıska, Adıgey, Osetya, Karaçay-Çerkes, Kabardey Balkar, Dağıstan, İnguşetya, Abhazya, Çeçenistan, Haiti, Ekvador ve Bolivya.

- "Kurban Yaşatır" Sadakataşı Derneği, "Kurban Yaşatır" sloganıyla, "Bu bayram da kardeşlik bilinciyle kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için siz paylaşın, biz ulaştıralım" çağrısıyla kurban sevinciyle iyilik sofrasında buluşmaya davet ediyor. Dernek tarafından yürütülen kurban organizasyonu çerçevesinde Türkiye'nin yanı sıra Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Orta Asya'dan Kafkasya'ya 30 ülkede gerçekleştirmeyi hedefliyor. Dernek, kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami kural ve usullere riayet ederek yapılan hazırlıklarda 4 ayrı bölgeye uygun olarak kurbanlık fiyatları belirlendi. Kurban fiyatları 1. bölge için 450 TL, 2. bölge için 700 TL, 3. bölge için bin 250 TL ve 4. bölge için 2 bin TL olarak açıklandı. Kurban bağışı yapmak isteyenler www.bagis.sadakatasi.org.tr adresinden ya da +90 (216) 614 04 61 nolu telefonu arayarak bağışta bulunabilir. Sadakataşı Derneğince şu ülkelerde kurban kesim organizasyonu gerçekleştirilecek: Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Kenya, Sudan, Nijer, Somali, Tanzanya, Uganda,Filipinler, Afganistan, Abhazya, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Yemen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, Lübnan, Irak, Suriye, Bulgaristan, Arnavutluk ve Bosna Hersek.