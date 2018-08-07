GRAFİKLİ - Yaptırımların gölgesinde İran’daki protesto gösterileri

AHMET DURSUN - İran'da birçok bölge son aylarda başta ekonomik ve çevresel sorunlar, işsizlik ve altyapı yetersizliklerine tepki gösteren halkın protesto gösterilerine sahne olurken ABD'nin bugün devreye soktuğu İran ekonomisini hedef alan yaptırımların, İran sokağını daha da hareketlendirmesinden endişe ediliyor.

Toplumun her kesimini etkileyen ekonomik sorunlar nedeniyle İran sokakları daha önce muhaliflerin protestolarına ev sahipliği yaparken, bu kez hükümet ve rejim destekçileri de protesto gösterilerine katıldı. Bunun en bariz örneği geçen ay Tahran Büyük Çarşısı esnafının döviz kurlarındaki artışı kepenk kapatarak protesto etmesiydi. Bunun yanı sıra ülkedeki din adamları, rejimin hedef alınmaması şartıyla ekonomik sorunlara ilişkin düzenlenen gösterilere destek veriyor ancak yetkililerin "provokatör" olarak nitelediği bazı eylemciler, gösterilerde "Kahrolsun diktatör", "Ne Şam, ne Gazze, ne Yemen, ne Irak ne Lübnan canım İran'a feda", "Suriye’yi bırakın bizi düşünün" gibi sloganlar atıyor.