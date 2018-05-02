GRAFİKLİ - YPG/PKK ile ABD'nin Suriye'nin doğusundaki hamlesi

HASEKE/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda 7 aydır ablukada tuttuğu, Irak sınırındaki DEAŞ bölgesine ABD desteğiyle operasyon düzenliyor.

Terör örgütü YPG/PKK dün ABD desteğiyle Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ara verdiği Deyrizor operasyonuna yeniden başladığını duyurdu.

Operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, ekimin ilk haftasında kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın eline geçmişti.

Operasyon kuzeyi Haseke ili, güney Deyrizor ili sınırlarında kalan ve Irak sınırında yer alan, Deyrizor operasyonunun başladığı eylül 2017'den bu yana abluka altında tutulan DEAŞ bölgesine yapılıyor.

Yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanda binlerce DEAŞ'lı teröristin yanı sıra yaklaşık 200 bin sivil yaşıyor.

Son 1,5 yıldır abluka altındaki bölgeye Haseke çıkışından ihtiyaç malzemeleri sokulabiliyordu ancak dün itibarıyla hem Haseke hem Deyrizor cephe hatlarının ateş altına girmesiyle bölge tam kuşatmaya girmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün, "ABD, küresel koalisyon, yerel müttefikler ve SDG, DEAŞ'ın elinde bulundurduğu son bölgelere operasyonlar başlatıyor." demişti.

Haseke iline 60 kilometre mesafedeki El Fadıl köyüne düzenlenen koalisyon saldırısında 25 sivil hayatını kaybetmişti.

Abluka altındaki bölgede ABD'nin havadan, YPG/PKK'nın karadan saldırıları sürüyor.

