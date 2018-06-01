GRAFİKLİ - Yunanistan ve Bulgaristan'daki Türk misyonları 24 Haziran seçimlerine hazır

ATİNA / SOFYA - FURKAN NACİ TOP / İHVAN RADOYKOV - Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlar, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya hazırlanıyor.
24 Haziran seçimlerinde yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanabilmesini sağlamak için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak.
YSK tarafından hazırlanan takvime göre, Yunanistan’da ikamet eden seçmenler, ülkedeki dört başkonsoloslukta 16-17 Haziran'da oy kullanabilecekler.
Bulgaristan'daki vatandaşlar ise Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin yanı sıra Filibe ve Burgaz şehirlerindeki başkonsolosluklarda 16-18 Haziran'da oy verecek.
Her iki ülkenin Türkiye ile gümrük kapılarında da 7-24 Haziran'da oy kullanılabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde seçmenler, 30 Haziran-8 Temmuz arasında gümrük kapılarında sandık başına gidebilecekler.
- 11 bin seçmen, 4 başkonsolosluk, 7 sandık
Yunanistan'da yaşayan yaklaşık 11 bin seçmen, 16-17 Haziran'da 4 başkonsoloslukta açılacak toplam 7 sandıkta oy kullanabilecek.
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde seçmenler, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde oy verecek.
Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğunda kayıtlı yaklaşık 9 bin 500 seçmen için 4 sandık açılacak. Yaklaşık 300 seçmenin bulunduğu Gümülcine, 500 seçmenli Rodos ve 800 seçmenin kayıtlı olduğu Selanik başkonsolosluklarında ise birer sandık kurulacak.
Ülkede 1 Kasım 2015 genel seçimi ve 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunda katılım sınırlı kaldı. 2015 genel seçiminde 449 vatandaş oy kullanırken 2017'deki referandumda 797 kişi sandığa gitti.
Yunanistan'daki kayıtlı seçmen sayısı, 24 Haziran seçimleri öncesi 11 bine ulaştı.
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- "Hızla hazırlandık"
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda gerçekleşen genel seçimler ve halk oylaması ile yurt dışı oy kullanımında düzenin yerleştiğini belirterek "YSK'nın talimatları ve yönlendirmeleri çerçevesinde, bu seçimlere de hızla hazırlandık." dedi.
Yaklaşık 11 bin civarındaki seçmenin büyük bir kısmının Atina-Pire Başkonsolosluğu'nda oy kullanacağına işaret eden Çevik, "Bunun nedeni de Yunanistan'daki seçme ve seçilme hakkına sahip vatandaşlarımızın çoğunun, Türkiye'den zamanında buraya göç etmiş Rum asıllı vatandaşlarımızın olması. Onlar da genellikle Atina-Pire görev çevresinde ikamet ettiklerinden, Yunanistan'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 80 kadarı Atina-Pire'de oy kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Çevik, 2015 seçimlerinde yüzde 6,13 olan katılım oranının 2017'deki halk oylamasında yüzde 7,54'e çıktığı bilgisini paylaşarak, "Katılım oranlarında hafif de olsa bir yükseliş var. Dileğimiz tabii ki bu oranın daha da yükselmesi." ifadelerini kullandı.
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- Bulgaristan’da 8 bin 500 seçmen 3 temsilcilikte oy kullanabilecek
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada ülkede 8 bin 500’e yakın kayıtlı seçmen bulunduğunu bildirdi.
Başkent Sofya’nın yanı sıra ülkenin Filibe ve Burgaz şehirlerindeki diplomatik temsilciliklerde sandık kurulacağını belirten Ulusoy, “Yoğun bir çalışma ve hazırlık sürdürüyoruz. Seçmenlerimiz istedikleri şekilde, demokratik bir ortamda oy kullanabilecekler. Çalışan seçmenlerimiz, hafta sonları da gelip oy verebilir.” dedi.
Ulusoy, seçim ile ilgili ön kayıtlarda büyük bir ilgi gördüklerini aktararak “Sadece Sofya’da 50’ye yakın seçmenimiz seçim kütüklerinde kaydolmuş bulunuyor. Her iki seçime vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Bu demokratik bir olgunluk ve katılım için sevindirici bir durum.” diye konuştu.
Büyükelçi Ulusoy, seçim sürecinin organizasyonu konusunda Bulgar makamlarından gerekli tüm izinlerin alındığını sözlerine ekledi.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya ve Filibe'de ikişer, Burgaz şehrinde ise bir sandık kurulacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda, Bulgaristan’daki Türk vatandaşları, 30 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında sandık başına gidebilecekler.
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