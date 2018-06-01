GRAFİKLİ - Yunanistan ve Bulgaristan'daki Türk misyonları 24 Haziran seçimlerine hazır

Her iki ülkenin Türkiye ile gümrük kapılarında da 7-24 Haziran'da oy kullanılabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde seçmenler, 30 Haziran-8 Temmuz arasında gümrük kapılarında sandık başına gidebilecekler.

YSK tarafından hazırlanan takvime göre, Yunanistan’da ikamet eden seçmenler, ülkedeki dört başkonsoloslukta 16-17 Haziran'da oy kullanabilecekler.

ATİNA / SOFYA - FURKAN NACİ TOP / İHVAN RADOYKOV - Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlar, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde seçmenler, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde oy verecek.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğunda kayıtlı yaklaşık 9 bin 500 seçmen için 4 sandık açılacak. Yaklaşık 300 seçmenin bulunduğu Gümülcine, 500 seçmenli Rodos ve 800 seçmenin kayıtlı olduğu Selanik başkonsolosluklarında ise birer sandık kurulacak.

Ülkede 1 Kasım 2015 genel seçimi ve 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunda katılım sınırlı kaldı. 2015 genel seçiminde 449 vatandaş oy kullanırken 2017'deki referandumda 797 kişi sandığa gitti.

Yunanistan'daki kayıtlı seçmen sayısı, 24 Haziran seçimleri öncesi 11 bine ulaştı.

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- "Hızla hazırlandık"

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda gerçekleşen genel seçimler ve halk oylaması ile yurt dışı oy kullanımında düzenin yerleştiğini belirterek "YSK'nın talimatları ve yönlendirmeleri çerçevesinde, bu seçimlere de hızla hazırlandık." dedi.

Yaklaşık 11 bin civarındaki seçmenin büyük bir kısmının Atina-Pire Başkonsolosluğu'nda oy kullanacağına işaret eden Çevik, "Bunun nedeni de Yunanistan'daki seçme ve seçilme hakkına sahip vatandaşlarımızın çoğunun, Türkiye'den zamanında buraya göç etmiş Rum asıllı vatandaşlarımızın olması. Onlar da genellikle Atina-Pire görev çevresinde ikamet ettiklerinden, Yunanistan'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 80 kadarı Atina-Pire'de oy kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.