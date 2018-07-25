GRAFİKLİ - Yunanistan yangın faciasının şokunu yaşıyor

Ayrıca, birçok kayıp kişiye halen ulaşılamadığı, bu sebeple ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydediliyor.

Denize ulaşan, ancak saatler içerisinde bulunamadıkları için hayatını kaybeden en az 6 kişinin cansız bedenine ise Rafina açıklarında ulaşıldı.

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükselirken, felaket için olağan dışı mevsim şartlarının yanı sıra ihmalkarlık ve altyapı sorunları da sebep olarak gösteriliyor.

- Yangın dakikalar içinde bölgeyi kuşattı

Yangından kurtulanlar, güvenli bir mesafede bulunduklarını düşünürken dakikalar içinde alevler arasında kalmalarının bölgede büyük bir panik yarattığını anlattı.

En çok ölümün olduğu Mati beldesinde yaşayan ve bir evde bakıcılık yapan Sabi Kisnov, yangını başta televizyondan öğrendiklerine işaret ederek, "Uzakta dumanları gördük. Bölgeden ayrılmak için hazırlık yapıyorduk. Ancak çok kısa süre içerisinde alevler her yanı sardı." dedi.

Ev sahibi kanser hastası 73 yaşındaki bir kadına bakıcılık yaptığını ve onu alarak arabayla bölgeden ayrılmak istediğini anlatan Kisnov, şöyle devam etti:

"Herkes yollara çıkınca dar yollarda sıkışıp kaldık. Bu şekilde çıkmanın mümkün olmayacağını anlayınca onu kucaklayıp sahile koştum. Her taraf duman altındaydı. Alevler sahile kadar gelince denize girdik. Onu da denizin içinde bir sandalyeye oturttuk"

Kisnov, dar sahilde yüzlerce kişinin bulunduğunu belirterek, "Saat 6 civarında sahildeydik. Bizi kurtarmaya geldiklerinde saat gece 11'i geçiyordu. 5 saatten fazla süre denizde kurtarılmayı bekledik." diye konuştu.