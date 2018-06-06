GRAFİKLİ - Yurt dışı oylarına üst düzey koruma

Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlerin vaktinden öne alınması kararını takiben yurt dışında oy kullanma işlemine yönelik çalışmalarına hız veren YSK ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilk olarak 123 temsilcilikte seçim malzemesini ve eksikleri tespit ederek, bu eksiklikleri diplomatik kargoyla misyonlara ulaştırdı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği mevzuatlar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı sevk ve idaresinde 60 ülkedeki 123 temsilcilikte, oy kullanımının sorunsuz gerçekleşmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

AA muhabiri, seçimlerde 5. kez memleketlerinden uzakta oy kullanma heyecanını yaşamaya hazırlanan seçmenlerin, kullanacağı oy pusulaların seçim noktalarına ulaştırılması, korunması ve yurda geri getirilmesine yönelik aşamaları derledi.

Yurtdışında yaşayan Türk seçmenlerin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanacağı oylar, oy verilecek her noktada oluşturulacak 5 kişilik Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu'nun sorumluluğunda, 5 kilide sahip özel bir odada tutularak, 24 Haziran'dan önce Türkiye'ye gönderilecek.

ANKARA (AA) – BARIŞ SEÇKİN – Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının, 24 Haziran seçimlerinde iradelerini yansıtacakları oy pusulaları ve zarflar, en üst düzey güvenlik uygulanarak Türkiye'ye ulaştırılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışındaki oy verme noktalarına gönderilen oy pusulalarını, misyonlarda oluşturulan Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu karşılayacak.

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Lüksemburg gibi Türk seçmenlerin yoğun bulunduğu Avrupa ülkelerine ise Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakların charter seferleriyle pusulalar oy verme noktalarına götürüldü.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 vatandaşın çoğunluğunun bulunduğu Avrupa ve Ortadoğu gibi yakın coğrafyalara diplomatik kargoyla gönderilen oy pusulaları, Amerika, Avustralya ve Uzakdoğu'daki diğer noktalara herhangi bir gecikme olmaması için diplomatik kurye nezaretinde ulaştırıldı.

Seçime az bir süre kaldığı için oy pusulalarının basılması ve yurt dışındaki temsilciliklere gönderilmesinde farklı yollar izlendi.

Seçim malzemeleri arasında en kritik ögeyi ise seçmenlerin iradelerini yansıtacakları oy pusulaları oluşturuyor.

En çok oy alan 3 siyasi partinin temsilcileri, misyondan 1 kamu personeli ve başkanlığını misyon şefinin (Büyükelçi ya da Başkonsolos) yaptığı söz konusu 5 kişilik Sandık Saklama ve Ulaştırma Komisyonu, oy pusulalarını ve kullanılan oyları, tutanakla kayda alarak misyonda belirlenen 5 ayrı kilidi bulunan özel odalarda tutacak.

Edinilen bilgiye göre, oy pusulalarının tutulacağı söz konusu odaların zindan kapılarına benzer bir kapısı olduğu belirtildi.

Üzerinde 5 ayrı kilidi olan kapılar, komisyonda mensup 5 kişiden 1'i dahi olmadığında açılmayacak şekilde tasarlandı. Kapılar, 5 kişinin aynı anda bir araya gelmesi ile açılıp kapanabilecek.

- Her güne ayrı sandık

Seçmen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde oy verme işleminin rahat bir şekilde yapılabilmesi için oy kullanma gün sayısı, YSK tarafından nüfusa oranla belirlendi. Yine mevzuata göre, oy verme işleminin tek günden fazla süreceği yerlerde her güne ayrı sandık açılacak.

Buna göre süreç; yurt dışında seçimler için ilk oy verme günü olan 7 Haziran Perşembe sabahı oy pusulası ve diğer malzemeleri misyondaki sandık kurullarına tutanakla teslimiyle başlayacak.