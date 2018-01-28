Grandmedical Manisaspor için destek çağrısı

MANİSA (AA) -TFF 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor'a destek için kent merkezinde bir araya gelen taraftarlar, teknik heyet ve futbolcular, takıma sahip çıkılmasını istedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, teknik heyet ve futbolcular, basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasından önce Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Grup adına açıklama yapan 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı, Manisaspor'a sahip çıkacak bir başkan adayı istediklerini, başta Manisa Valisi olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve oda başkanlarını takıma sahip çıkmaya davet etti.

Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise takımın ligde kalabilmesi için ellerinden geldiğince mücadele edeceklerini, transfer yasağını kaldırmak için çok büyük bir rakamın gerekmediğini kaydetti.

Taşkın, "Hızlı hareket edilirse bu yasak kalkabilir. İçimizden bir babayiğit çıkacak 'evet ben bu süreci idare edeceğim' diyecek. Biz bu kurtuluş mücadelesinde sonuna kadar buradayız. Herkes elini taşın altına koymalıdır." dedi.

Grandmedical Manisasporlu oyuncu Slavko Perovic de "Biz burada para konuşmaya gelmedik. Aranızdan bir kişinin çıkıp bize yardım etmesi lazım. Bu tek başına yapılacak bir şey değil, bunu hep beraber yapmamız lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tezahürat yapan taraftarlar, daha sonra dağıldı.

(AA)