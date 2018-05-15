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Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

DV-2019 Green Card başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak isteyenlerin başvurduğu Green Card çekilişinin sonuçları için heyecan dorukta. Başvuraqn çok sayıda kişi bugün başvuru sorgulama yaparak Green Card çekilişini kazanıp kazanmadıklarını öğrenecekler. Peki Green Card başvuru sonuçları nereden saat kaçta öğrenebilecek?

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Green Card ABD'de taşınmak, orada çalışıp yeni bir hayat kurmak isteyenlerin hayallerini süsleyen özel bir izin belgesidir. Her yıl dünyanın pek çok ülkesinde Green Card'a başvurular olur. Bugün kura sonuçları açıklanacak 2019 senesi Green Card çekilişine de pek çok kişi başvurdu. Green Card başvuru sonuçları merakle bekleniyor. Peki Ekim 2017'ye kadarbaşvuru yapan DV-2019 adayları Green Card başvuru sonucunu saat kaçta nereden öğrenecekler?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçlarını kontrol edebilmek ve Green Card çıktı mı çıkmadı mı öğrenmek için öncelikle elinizde bir Confirmation belgesi bulunması gerekiyor. Confirmation belgesinin üzerinde onay numaranız, doğum yılınız ve adınız, soyadınız yer almalı.

Green Card çekilişi sonuç kontrol sayfasına girdikten sonra, önce "Check Status" butonunu ardından açılan sayfada da "Continue" tuşuna basarak ilerleyin. Daha sonra sizden istenecek bilgilerin olduğu bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda yer alan en üstteki kutuya "Confirmation Numarası"nı yazın. Bir alttaki kutuya SADECE SOYADI, en altaki kutuya ise "doğum yılınızı" yazın. Son kısımdaki doğrulama kodunu da yazdıktan sonra Submit tuşuna bsarak işleminizi tamamlayın. Aşağıdaki bağlantıdan Green Card sonuç kontrol sayfasına erişebilirsiniz.

Green Card başvuru sonuçları için tıklayınız

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD'nin DV aday durumu bilgi sayfasında verilen detaylara göre DV-2019 çekilişinin adayları ABD doğu yakası saatiyle öğleden sonra Türkiye saatiyle ise 19.00'dan itibaren öğrenebilecekler.

GREEN CARD BAŞVURUSU OLUMLU OLANLAR NE YAPMALI?

Green Card başvurusu olumlu olan talihliler form doldurma, evrak hazırlığı ve mülakat aşamalarından geçerek yaklaşık 9 ile 18 ay arasında değişen süre zarfında bir hazırlık yapacak. Green Card çekilişine katılmış ve kazanmış talihlilerden ise her sene ortalama sadece %20’sinin bu süreci başarıyla tamamlayabiliyor. Green Card sahibi olmak için bu süreç boyunca istenen formları eksiksiz doldurmak, yanlış bilgilendirme yapmamak ve mülakat öncesi hazırlık yapmak gerekiyor.

GREEN CARD NEDİR?

ABD vatandaşı olmayan kişilerle onların eş ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarına; Amerika Birleşik Devletleri'nde ömür boyu oturma ve çalışma izni veren resmi belgeye Green Card deniyor. Green Card, resmi adıyla Permanent Resident Card (Daimi Oturma İzni) kişinin göçmenlik statüsünde yer alıyor. Green Card çekilişini, tüm dünyada her sene ortalama 125 bin talihli kazanıyor. Bu rakam evli ve çocuklu olan talihlilerin aileleri ile birlikte 300-350 bin kişiyi buluyor.


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