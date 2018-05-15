Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Green Card ABD'de taşınmak, orada çalışıp yeni bir hayat kurmak isteyenlerin hayallerini süsleyen özel bir izin belgesidir. Her yıl dünyanın pek çok ülkesinde Green Card'a başvurular olur. Bugün kura sonuçları açıklanacak 2019 senesi Green Card çekilişine de pek çok kişi başvurdu. Green Card başvuru sonuçları merakle bekleniyor. Peki Ekim 2017'ye kadarbaşvuru yapan DV-2019 adayları Green Card başvuru sonucunu saat kaçta nereden öğrenecekler?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçlarını kontrol edebilmek ve Green Card çıktı mı çıkmadı mı öğrenmek için öncelikle elinizde bir Confirmation belgesi bulunması gerekiyor. Confirmation belgesinin üzerinde onay numaranız, doğum yılınız ve adınız, soyadınız yer almalı.

Green Card çekilişi sonuç kontrol sayfasına girdikten sonra, önce "Check Status" butonunu ardından açılan sayfada da "Continue" tuşuna basarak ilerleyin. Daha sonra sizden istenecek bilgilerin olduğu bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekranda yer alan en üstteki kutuya "Confirmation Numarası"nı yazın. Bir alttaki kutuya SADECE SOYADI, en altaki kutuya ise "doğum yılınızı" yazın. Son kısımdaki doğrulama kodunu da yazdıktan sonra Submit tuşuna bsarak işleminizi tamamlayın. Aşağıdaki bağlantıdan Green Card sonuç kontrol sayfasına erişebilirsiniz.