Gri balıkçıllar Iğdır'ı sevdi

Balıkçılların insanlar tarafından da ilgiyle takip edildiklerini belirten Türkoğlu, "Buradaki asırlık ağaçların üzerinde, yıllardır süre gelen besin zincirine bağlı olarak balıkçıllar yaşamaktadır. Bu kuşların bu ağaçlarda bulunması, Iğdır için sembol haline gelmiş ve kuşlar halkla bütünleşmiştir." dedi.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıl kuşlarının, Türkiye'de sayılı alanda insanlara bu kadar yakın olduğunu söyledi.

Çevreden geçenlerin de ilgiyle izlediği kuşlar, doğa fotoğrafçıları için de ilgi odağı oluyor.

Aras Kuş Cenneti ve Ağrı Dağı Milli Parkı gibi önemli kuş merkezlerinin yer aldığı Iğdır'da vatandaşlar, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan asırlık ağaçların üzerinde yuvalanmış gri balıkçıl kuşlarına alışmış durumda. Sayıları her geçen yıl artan kuşlar, koloniler halinde ağaçlara yuva yapıyor.

Türkoğlu, söz konusu kuşların, buldukları besin ve yaşam alanlarından dolayı Iğdır'dan göç etmediklerini aktararak, "Yılın 12 ayında, 4 mevsim boyunca Iğdır'da yaşıyorlar. Burada oldukça güzel yaşam alanları buldukları için göç etmemeyi tercih ediyorlar. Gri balıkçıllar, genellikle sulak alanlardaki böcek, yumuşakçalar ve balıklar ile sulardaki bitkilerle beslendikleri için bu alanı terk etmeden yaşamaktadır." diye konuştu.

- "Yumurtlama, beslenme ve erişkin olma dönemlerini gözlemlenebiliyor"

Böylesine ender görülen bir kuş türünün kent merkezine yerleşmesinin, araştırmacılar için de bir fırsat olduğunu anlatan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Gri balıkçılların böylesine insanlara yakın yerlerde yuva yapması, yaşaması, üremesi ve çiftleşmesi, fotoğrafçılar ve ornitologlar için ilgi çekici bir merkez oluşturmakta. Bu şekilde insanlara yakın olarak yaşamaları, insanlarımızın doğa bilincinin artması ve araştırmacılar için çok güzel bir kaynak olması açısından çok önemlidir. Çünkü yumurtadan başlayarak beslenme ve erişkin oluncaya kadarki dönemleri gözlemlenebiliyor."