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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birisinin, Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisindeki "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğu anlaşıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birisinin, Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde yer alan Zeynal Küçük olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kısa süre önce Ovacık ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda, F-16 uçaklarınca 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi sonrası kimliklerinin tespiti için çalışmalara devam edildiği aktarılan açıklamada, bu çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisindeki "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük adlı terörist olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu Tunceli

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