Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birisinin, Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde yer alan "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mayıs'ta Ovacık ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda, F-16 uçaklarınca 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, yapılan kimlik tespiti çalışmalarında teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisindeki "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük olduğunun tespit edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha kimliğinin tespit edildiği, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisindeki "Fuat Fikri" kod adlı Fuat Akkaya adlı terörist olduğu kaydedildi.

Kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

