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Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da düzenlenen terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, 'Gri liste'de yer alan Meryem Özsöğüt gözaltına alındı.

Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde Gri kategoride bulunan DHKP-C'li terörist Meryem Özsöğüt İstanbul'da yakalandı.

DERNEKTE SAKLANDIKLARI BİLGİSİNE ULAŞILDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Sarıyer Armutlu'da bir dernekte terör örgütü DHKP-C üyesi kişilerin saklandığı bilgisine ulaştı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Önceki gün derneğe yapılan baskında, aralarında arananlar listesinde olan Meryem Özsöğüt'ün de bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

meryem

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan diğer iki kişinin de örgüte yardım ve yataklıktan arandığı öğrenildi. Dernekte yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi, sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine götürüldü.

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Meryem DHKP-C gri liste Meryem Özsöğüt

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