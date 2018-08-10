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Gri listede aranan Şahin kod adlı terörist Ahmet Dorak etkisiz hale getirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:22 | Son Güncelleme

   

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edildi.

ANKARA (DHA)

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