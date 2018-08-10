Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 2 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristin, gri listede aranan PKK'nın sözde bölge sorumlularından Ahmet Dorak olduğu belirlendi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Kocaköy bölgesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edildi.
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