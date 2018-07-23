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Gripin üyeleri, Kütahya'da çini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

"44. Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali"ne katılmak üzere şehre gelen müzisyenler, Kütahyalı sanatçılarla buluştu - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu: - "Tanıtım konusunda destek istiyoruz. Kütahya'nın çok zenginliği var ve bu sadece Kütahya'nın değil, Türkiye'nin zenginliği" - "Kütahya UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katıldı. Dünyadaki 37 şehirden biriyiz. Bu manada Kütahya'ya tüm Türkiye'nin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye sahip çıkarsa çok daha ileriye gidebilir"

Rock müzik grubu Gripin, "44. Kütahya Çini, Termal, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" kapsamında Kütahyalı sanatçılarla çini yaptı.

Birol Namoğlu, Murat Başdoğan, Arda İnceoğlu ve İlker Baliç'ten oluşan grup üyeleri, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak seçilen Mehmet Gürsoy ile Kütahya'nın giriş kapısı için hazırlanan çinileri boyadı.

Genç sanatçılar ayrıca saz sanatçısı Hisarlı Mustafa'nın oğlu TRT sanatçısı Mustafa Hisarlı'nın müzik sohbetine katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, belediyeciliğin bir yönüyle insanların ruhuna da dokunabileceğini belirterek, bu anlamda kültür sanat etkinliklerinin önemine değindi.

Kültür sanat etkinliklerinde geçmiş yıllara kıyasla önemli bir noktaya geldiklerini aktaran Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Kütahya geçmişten bugüne çok farklı bir konumda. Son dönemde nüfus çoğaldıkça şehir büyümüş gibi görünüyor ama şehir nüfusla büyümüyor. Şehir kendi kültürüyle, geçmişiyle ve geçmişine sahip çıkabiliyorsa, şehirler arasında yer ediniyor. Evliya Çelebi Kütahyalı. Onun Seyahatnamesi'nde Kütahya ile ilgili çok önemli bir söylemi var. Diyor ki 'Bu coğrafyada 250 şehir arasında Kütahya ilk 10'daki şehirden biri.' Böyle bir şehirden bahsediyoruz. 7 bin yıllık tarihi geçmişi, tarihi kalıntılar var. Hakikaten adeta bir açık hava müzesi gibi tüm ilçeleriyle beraber."

- "Dünyadaki 37 şehirden biriyiz"

Kamil Saraçoğlu, Kütahya'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katıldığının da altını çizerek, "Dünyadaki 37 şehirden biriyiz. Bu manada Kütahya'ya tüm Türkiye'nin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum bir Belediye Başkanı olarak. Bunu daha fazla ileriye götürebiliriz ama Türkiye sahip çıkarsa çok daha ileriye gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kütahya'ya özgü sanatların ve kültürün unutulmadığına vurgu yapan Saraçoğlu, bu sanatların geçmişten bugüne halen devam ettiğini söyledi.

- "Sanatçıları ayakta tutabilmemiz lazım"

Belediye Başkanı Saraçoğlu, Kültür Yolu Projesi dolayısıyla 400'ün üzerinde tarihi konağın restorasyonunu için çaba sarf ettiklerini aktararak, yetkili kurumların projeye destek vermesinin önemini vurguladı.

Kültür, turizm ve sanatın gerekliliğinin ve öneminin altını çizen Saraçoğlu, şöyle devam etti:

"Bir restorasyon yapıp onu ayağa kaldırmak yetmiyor, içinde yaşanması gerekiyor. Fonksiyon vermemiz gerekiyor. Bunun bir de finansmanı var. Bazı sanatları yapanlar para kazanamıyor. İşte bir güçle bu sanatları ve sanatçıları ayakta tutabilmemiz lazım. Hem Türkiye'de hem dünyada artık turizm noktasında iyi ilerleyebildiğimiz zaman, buraya gelen ziyaretçilerin de şehre destek vereceğini düşünüyorum. Yani biz tanıtım konusunda destek istiyoruz. Kütahya'nın çok zenginlikleri var ve bu zenginlik sadece Kütahya'nın değil, Türkiye'nin zenginliği."

Saraçoğlu, Kütahyalı sanatkarların isimlerinin yurt içinde pek bilinmediğini ancak yurt dışında çok daha iyi tanındığını sözlerine ekledi.

Etkinliğin ardından festivalde müzikseverlerle buluşan Gripin, eski ve yeni albümlerinden sevilen şarkılarını yorumladı.

Festival, 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

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