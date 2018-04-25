Grönland’da seçim sonuçları belli oldu

KOPENHAG (AA) - Dünyanın en büyük adası, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölge Grönland’da yapılan parlamento seçimlerini sol görüşlü Siumut Partisi kazandı.
Inatsisartut adlı 31 sandalyeli Grönland Parlamentosu için yapılan seçimlere 7 parti katılırken, 56 bin nüfuslu adada, 40 bin 769 seçmenden 29 bin 296’sı oy kullandı.
Seçimde oyların yüzde 27,2’sini alan Siumut birinci parti olarak parlamentoda 9 sandalyeye sahip oldu.
Yine sol görüşlü parti Inuit Ataqatigiit ise 7 bin 478 oy ile oyların yüzde 25,5’ini elde ederek, özerk parlamentoda 8 sandalye edindi.
Seçimden üçüncü çıkan sosyalist liberal Demokraatit ise 5 bin 712 oy ile oyların yüzde 19,5’ini alarak parlamentoda 6 sandalye ile temsil edilme hakkı kazandı.
Seçime giren tüm partiler özerk parlamentoda temsil edilme hakkı elde ederken, parlamentoda temsil edilecek diğer partiler ve kazandıkları sandalye sayısı şöyle: Partii Naleraq 4, Atassut 2, Suleqatigiisitsiut 1 ve Nunatta Qitornai 1.
Özerk parlamentoda, Siumut, Inuit Ataqatigiit ve Partii Naleraq arasında koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.
- Grönland
Grönland 2 milyon 166 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin yaklaşık 3 katı büyüklüğünde ve büyük bir kısmı buz tabakasıyla kaplı.
Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervlerinin de bulunması, başta Çin olmak üzere küresel güçlerin adaya ilgisini artırıyor.
Danimarka Krallığı’na bağlı Grönland, 1979 yılında özerkliğini kazanmasına rağmen, halen dışişleri, güvenlik ve mali konularda Danimarka’ya bağlı bulunuyor.
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